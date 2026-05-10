Російських найманців вигнали з ключового міста в регіоні: якої шкоди це завдало Путіну

На півночі Малі туарезькі сепаратисти й бойовики, пов'язані з "Аль-Каїдою", перейшли в наступ. Так, російський "Африканський корпус" був змушений залишити стратегічне місто Кідаль. Такий розвиток подій завдає Москві руйнівного удару по її репутації, яка останніми роками нарощувала присутність у Сахелі.

Чим загрожує Росії втрата Кідаля?

25 квітня угруповання Jama'at Nusrat al-Islam al-Muslimin (JNIM), що має зв'язки з "Аль-Каїдою", разом із туарезькими сепаратистами розпочало масштабний наступ у північній частині Малі.

Довідка. Угруповання перемоги ісламу й мусульман – це войовнича ісламістська терористична організація, що діє в регіоні Сахель у Західній Африці (Малі, Буркіна-Фасо, Нігер).

Протягом короткого часу їм вдалося захопити низку військових об'єктів і взяти Кідаль у фактичне оточення. У відповідь російський "Африканський корпус", сформований на основі ПВК "Вагнер" і підпорядкований Міністерству оборони Росії, погодився залишити місто в межах досягнутих домовленостей.

Вже 26 квітня Фронт визволення Азаваду (FLA) заявив у соцмережах, що Кідаль "перейшов під їхній контроль". Після виведення російських сил у мережі почали з'являтися відеозаписи, на яких туарезькі бійці демонстративно висміюють колони російської техніки. На думку експертів, такі кадри ще більше послабили позиції Москви в очах африканських партнерів.

Що цьому передувало?

У 2023 році малійська армія спільно з російськими найманцями вже встановлювала контроль над Кідалем, витіснивши звідти повстанські угруповання. Тоді це подавалося як доказ зростання впливу Росії в Сахелі після виходу західних військових місій.

Після державних переворотів 2020 – 2021 років влада Малі розірвала співпрацю з Францією та місіями ООН і звернулася до Росії по військову підтримку.

Саме тому нинішня втрата Кідаля ставить під сумнів ефективність цієї зовнішньополітичної орієнтації. Ситуацію ускладнило й убивство міністра оборони Малі Садіо Камари, який підтримував тісну взаємодію з Росією.

За повідомленнями, терорист-смертник підірвав автомобіль біля його будинку поблизу столиці Бамако.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання JNIM. На цьому тлі JNIM також висуває погрози щодо блокади Бамако та закликає населення до спротиву військовій хунті, що ще більше підриває заяви про стабілізацію ситуації за допомогою Росії.

Як ситуацію в регіоні коментують фахівці?

Експерти зазначають, що Росії не вдалося подолати глибинні проблеми регіону – слабкі державні інститути, корупцію, соціальну нерівність та міжетнічні конфлікти, які й далі підживлюють радикальні угруповання.

Керівник Timbuktu Institute Бакарі Самбе назвав втрату Кідаля серйозним репутаційним провалом для Кремля. А експерт Konrad Adenauer Foundation Ульф Лессінг наголосив, що цей відступ може підірвати довіру африканських держав до російської присутності. Попри це, Малі поки не має рівноцінної альтернативи співпраці з Москвою.

Разом із Буркіна-Фасо та Нігером країна створила Альянс держав Сахелю (AES) і почала закуповувати озброєння у Китаю та Туреччини. Водночас Росія й надалі залишається одним із небагатьох зовнішніх гравців, готових безпосередньо втручатися у бойові дії на боці місцевої влади.

Де ще в Африці шириться російський вплив?

Юрій Федоренко зазначає, що Африка поступово перетворюється на простір багаторівневого впливу Росії, де поєднуються пропаганда, фінанси, релігія та військова присутність. У столицях відкриваються російські "культурні центри", а в різних регіонах з'являються нові храми РПЦ.

Одночасно в Африці діють структури, пов'язані з колишньою ПВК "Вагнер", яка нині функціонує під іншими назвами та інтегрована у російську силову систему. РПЦ розбудувала в Африці власний екзархат із сотнями парафій, а російське МЗС паралельно посилює співпрацю з урядами та медіа.

Також повідомляється, що російські наукові структури готують експедиції до Африки під приводом збереження культурної спадщини, зокрема в Намібії та Ефіопії. Подібні інституції раніше вже фігурували у проєктах із пропагандистським і прикритим військово-будівельним характером.

Окремо згадується також передача Росією Мадагаскару військової техніки, зброї та спорядження, зокрема БМП-3, що розглядається як частина стратегії поступового посилення впливу Москви в африканських країнах.