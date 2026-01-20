У Давосі стартував Всесвітній економічний форум: головні заяви
У вівторок, 20 січня, в Швейцарії проводиться Всесвітній економічний форум. Цьогоріч від представників країн-учасниць лунають різні думки щодо геополітики, штучного інтелекту та відбудови України.
Форум триває чотири дні в Давосі під гаслом "Дух діалогу". Про головні заяви учасників форуму інформує 24 Канал. Усього участь у заході бере понад 130 країн включно з Україною.
Головні заяви з Економічного Форуму в Давосі
На думку Кирила Буданова, Україна рухається до кардинального вирішення війни.
Не можу сказати, що мир настане завтра. Якщо хтось так говорить – це точно неправда. Але для цього робиться багато зусиль. Ми рухаємось. Є стриманий оптимізм,
Буданов зауважив, що США також роблять кроки, щоб війну в Україні можна було завершити. А от чи вдасться чось досягти найближчим часом – залежить від Росії.
Україна буде представлена на найвищому рівні. Головні теми, які порушать наші представники, стосуватимуться відбудови, захисту енергетичного сектору та гарантій безпеки.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні сказав, що в його країні підтримують Гренландію та Данію на тлі погроз від адміністарції Трампа.
На економічному форумі у Давосі Карні зробив заяви про суверенітет в Арктиці. За його словами, партнери працюють разом, аби зміцнити безпек на Півночі та Заході. Канада готова інвестувати в підводні човни, авіацію та "присутність військ на місцях".
Крім того, за словами прем'єра, Канада "рішуче виступає проти" введення мит і закликає провести переговори.
Президент Франції Еммануель Макрон на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав, що Дональд Трамп фактично погрожує Європі, говорячи, що запровадить мита проти країн, які підтримують Гренландію та Данію.
Французький президент зазначив, що Європа повинна захищати мультилатералізм, ухвалювати спільні рішення та проводити дискусії в рамках G7. Він пропонує використати їх як протидію тарифам Трампа.
Найбожевільніше те, що ми можемо опинитися в ситуації, коли вперше застосуємо механізм протидії примусу проти Сполучених Штатів,
Еммануель Макрон зауважив, що нині світ входить у фазу безпрецедентної нестабільності. Усе через війни та байдужість до міжнародного права. Йдеться не лише про безпеку, але й про економічну стабільність.
За словами президента Франції, близько 60 воєн пройши у 2024 році, що є абсолютним рекордом.
Це рух до світу без правил, де міжнародне право розтоптане і де єдиний закон, який, здається, має значення, - це лише право найсильнішого, а імперські амбіції знову виринають на поверхню. Це зсув до світу без ефективного колективного управління, і де багатосторонність послаблюється силами, які перешкоджають їй, а правила підриваються,
Вирішити проблему, на думку президента Франції, можна за допомогою багатостороннього підходу та співпраці.
"Це означає, що ми не повинні забути те, чого навчилися після Другої світової, і залишатися відданими співпраці. І це саме через ці принципи ми вирішили приєднатися до спільних навчань у Гренландії, не погрожуючи, а просто підтримуючи союзника в європейській країні, Данії", – додає Еммануель Макрон.
Уряд Данії вирішив не брати участі у Всесвітньому економічному форумі через загострення ситуації навколо Гренландії. Таке рішення країна ухвалила самостійно й має на це право.
Натомість Дональд Трамп разом з американською делегацією відвідає Економічний форум.
У ЗМІ писали, що що спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв має відвідати форум у Давосі для переговорів з американською делегацією.