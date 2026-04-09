Рютте зробив невтішну заяву щодо членства України в НАТО: хто проти

Вступ України до НАТО наразі не стоїть на порядку денному. Низка країн продовжує стримувати цей процес, попри тісну співпрацю Києва з Альянсом.

Про це заявив Генеральний секретар Марк Рютте, пише Clash Report.

Яку заяву зробив Рютте?

Марк Рютте заявив, що питання вступу України до НАТО наразі не перебуває на порядку денному. За його словами, попри активну підтримку України, всередині Альянсу досі немає єдності щодо її членства.

Рютте уточнив, що кілька країн фактично стримують цей процес, серед них – Сполучені Штати, Німеччина, Словаччина та Угорщина. Саме відсутність консенсусу між союзниками залишається головною перепоною для ухвалення політичного рішення про запрошення України до Альянсу.

Він також наголосив, що це не означає згортання співпраці з Україною. Навпаки, взаємодія між Києвом і НАТО продовжує поглиблюватися, зокрема у сфері оборони, навчань та обміну досвідом. Україна фактично вже інтегрована в багато процесів Альянсу, хоча формально не є його членом.

Чому Україна досі не в НАТО?

Попри формальну відповідність багатьом критеріям, Україна досі не отримала запрошення до НАТО з причин, які виходять за межі бюрократичних процедур. Як зазначає видання The Telegraph, ключовим фактором є політичний вплив Росії та страх частини союзників перед ескалацією.

Проблема полягає не у реформах чи стандартах, а в імперському мисленні Кремля, яке роками впливало на рішення західних країн. Саме через це вступ України відкладався під різними приводами: від антикорупційних вимог до відсутності консенсусу серед членів Альянсу.

Водночас експерти підкреслюють, що членство України могло б стати стабілізуючим фактором для Європи та навіть для самої Росії. Україна вже сьогодні відіграє ключову роль у безпеці континенту, маючи унікальний бойовий досвід, сучасні військові технології та розвинені оборонні спроможності.

Крім того, аналітики наголошують: небажання Москви бачити Україну в НАТО є не метою, а інструментом у ширшій стратегії тиску та впливу.

