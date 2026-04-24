Швидко не буде: Мерц охолодив очікування Києва щодо вступу в ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що швидкий вступ України до Європейського Союзу наразі неможливий. Водночас він запропонував розглянути довший "передвступний процес" для Києва.

Для Києва пропонують проміжний етап.

Що сказав Мерц про вступ України в ЄС?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час саміту ЄС на Кіпрі заявив, що вступ України до Європейського Союзу у найближчій перспективі є неможливим. Так він фактично охолодив очікування щодо швидкого просування Києва до членства в ЄС.

Його заява пролунала на тлі слів окремих українських депутатів про те, що вже у травні або червні можуть відкрити етап переговорів про членство України в ЄС. Втім Мерц наголосив, що процес приєднання є тривалим і складним, тому запропонував розглянути формат "передвступного процесу" як проміжний етап. Водночас німецький канцлер підтвердив, що Берлін і надалі підтримуватиме тиск на Росію через війну проти України.

Довідково. Остаточне рішення про вступ будь-якої країни до ЄС потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів.

Зверніть увагу! Політолог Вадим Денисенко в ефірі 24 Каналу заявив, що питання вступу України до ЄС є складнішим, ніж фінансова підтримка. Головною проблемою є не Угорщина, яка раніше відкрито протестувала проти вступу, а позиція Франції та Німеччини, які прямо говорять про відсутність швидкого сценарію.

Що говорять в Україні про вступ до ЄС?

Президент України Володимир Зеленський висловився про те, що Україна заслуговує на повноправне членство в ЄС, а не "символічне". Зеленський підкреслив, що Україна реально захищає Європу. Крім того, він закликав відмовитися від символічних союзів без реальних гарантій.

Глава держави наголошував, що Україна прагне членства в Європейському Союзі та здатна посилити його позиції. Він також згадав про перспективу створення оборонного союзу, який міг би підвищити безпекові можливості ЄС. За його словами, такому формату не вистачає участі країн на кшталт Великої Британії, Туреччини та Норвегії, які могли б зробити європейське об'єднання значно сильнішим і безпечнішим у світі.

Важливо, що радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в етері 24 Канал заявив, що Україна має всі підстави для повноцінного членства в ЄС, адже може посилити його, передусім у сфері безпеки. Він наголосив, що країна має унікальний бойовий досвід і швидко адаптує власний оборонно-промисловий комплекс.