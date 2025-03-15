Орбан висунув 12 вимог до ЄС: одна з них – цинічна і стосується України

Угорщина продовжує антиукраїнську політику на догоду Кремлю. Віктор Орбан звернувся до ЄС із вимогою щодо України.

В одній з останніх заяв президент Володимир Зеленський сказав, що єдина країна, яка блокує вступ України до ЄС, – це Угорщина. Тим часом решта країн виступають за приєднання нашої держави до Євросоюзу, передає 24 Канал.

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Орбан звернувся до ЄС із низкою вимог

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вкотре продемонстрував неприязнь до України. Політик опублікував у соцмережі "Х" 12 вимог угорської нації до Євросоюзу. Серед них – "рівність перед законом для всіх держав-членів", "не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально", "заборонити неприродне перевиховання наших дітей", "захищати християнську спадщину Європи" тощо.

У 12-му пункті Орбан вимагає: "ЄС, але без України".

До речі, нещодавно прем'єр Угорщини оголосив про намір провести в країні опитування щодо підтримки вступу України в ЄС. За Київ вступився міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він іронічно зауважив, що хотів би побачити результати референдуму ЄС щодо членства Угорщини.