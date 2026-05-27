У ЄС назвали дату старту переговорів про вступ України

Євросоюз визначив графік проведення переговорів щодо вступу України. Пропозицію представлять на зустрічі міністрів Європи в Брюсселі.

Про це повідомили в Euractiv.

Коли пройдуть переговори щодо вступу України до ЄС?

Єврокомісія пропонує відкрити перший "кластер" переговорів щодо майбутнього членства України та Молдови в ЄС 16 червня. Цю пропозицію буде представлено на зустрічі міністрів Європи в Брюсселі в рамках Ради загальних справ.

Раніше вступ України до ЄС насамперед гальмувала Угорщина. Колишній прем'єр Віктор Орбан блокував будь-які спроби просування заявки.

У виданні заявили, що новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр може підтримати просування України до ЄС в обмін на розблокування заморожених для Будапешта коштів Євросоюзу.

Також минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що Україна могла б вступити до ЄС як "асоційований член" без повного права голосу, але Київ одразу відхилив таку пропозицію.

Що ще відомо про можливий вступ України до ЄС?

Володимир Зеленський назвав "несправедливою" пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про надання статусу асоційованого членства Україні. Київ хоче мати право голосу.

Президент України додав, що усунення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у квітні відкрило можливості для суттєвого прогресу у переговорах про вступ до ЄС.

Експерт з євроінтеграції Олівʼє Віллокс зазначив, що Україні потрібно забезпечити свободу медіа та незалежність правосуддя для вступу до ЄС. Євросоюз не надає конкретних показників для України, але очікує від неї доказів покращення ситуації на місцях.