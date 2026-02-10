Членство України в ЄС до 2027 року: Євросоюз розробив план з 5 кроків, – Politico

Євросоюз розглядає нестандартний сценарій, який може надати Україні часткове членство вже у 2027 році. Амбітний план має 5 кроків.

Про це пише видання Politico з посиланням на десятьох європейських чиновників і дипломатів, обізнаних із перебігом закритих консультацій.

Як ЄС готується прискорювати вступ України?

За даними Politico, через чотири роки після початку повномасштабної агресії Росії Брюссель шукає спосіб міцніше "прив’язати" Україну до Європи та остаточно віддалити її від орбіти Москви. Ідея полягає у тому, щоб дати Києву місце за столом ЄС ще до завершення всіх реформ, які традиційно є умовою повноправного членства. Такий підхід означав би радикальний злам класичної логіки розширення.

В українському керівництві наполягають, що питання членства є невідкладним. Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами прямо заявив, що Росія намагатиметься "зупинити наш рух до ЄС", тому Київ наполягає на фіксації конкретної дати – 2027 року – у майбутній мирній угоді. За його словами, ця дата має бути підписана Україною, Європою, США та Росією.

Як зазначає Politico, концепція часткового вступу перегукується з ідеєю швидкісного Євросоюзу, яку ще з 2017 року просував президент Франції Еммануель Макрон. Усередині ЄС її неофіційно називають "зворотним розширенням", адже країну фактично впускають у клуб на початку шляху реформ, а не після їх завершення.

У Брюсселі вважають, що такий формат може допомогти Україні одночасно продовжувати реформи судової, політичної та демократичної систем і не втратити віру в європейську перспективу. Водночас джерела Politico визнають: перешкод чимало, і головна з них – прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який послідовно виступає проти членства України.

Видання Politico, поспілкувавшись із дипломатами та чиновниками ЄС і України, окреслило п’ять можливих кроків.

Крок 1: Підготувати Україну

Євросоюз уже фактично почав прискорене "попереднє завантаження" заявки Києва, надаючи неформальні рекомендації щодо переговорних кластерів. Україна вже отримала деталі по трьох із шести блоків, а в березні ЄС планує передати інформацію ще по кількох напрямках. Водночас у Брюсселі наголошують: "ярликів" не буде, а реформи залишаються обов’язковими.

"Членство в ЄС приносить переваги, лише якщо ви проходите трансформацію через процес розширення – це справжня суперсила членства в ЄС, сказав один чиновник. – "Європейська комісія має звести ці дві речі в квадрат: необхідність швидко рухатися, а також провести реформи в Україні".

Зі свого боку, Київ каже, що готовий виконати необхідну роботу. "Ми будемо технічно готові до 2027 року, – сказав Зеленський у п’ятницю. – "Ви говорите про закінчення війни та одночасні гарантії безпеки. А ЄС для нас – це гарантії безпеки".

Крок 2: Переосмислення самого членства

Як пише Politico, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на закритій зустрічі в Брюсселі презентувала різні моделі залучення нових країн, включно зі сценарієм "зворотного розширення". Йдеться не про зниження стандартів, а про сильний політичний сигнал країнам, шлях яких до ЄС блокує війна або опозиція в окремих эвропейських столицях. Ідея стосується не лише України, а й Молдови й Албанії.

Втім, ідея має й противників. Деякі чиновники, зокрема в Німеччині, побоюються появи "членства двох сортів" і того, що Брюссель пообіцяє більше, ніж зможе виконати. Водночас дипломати припускають: якщо Париж, Рим і Варшава активно підтримають план, Берлін можуть переконати.

Крок 3: Дочекатися відходу Орбана

Будь-яке розширення ЄС потребує одностайності, а угорський прем’єр залишається головним блокувальником. Politico зазначає, що в Брюсселі уважно стежать за виборами в Угорщині, де Орбан нині відстає в опитуваннях. Його риторика щодо України стає дедалі жорсткішою, і чиновники ЄС не вірять, що він змінить позицію до голосування.

Антипатія прем’єр-міністра Угорщини до Києва є глибокою. Це особиста річ між Орбаном і Зеленським. Це більше, ніж стратегічна чи тактична гра,

– сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

Крок 4: "Грати у карти з Трампом".

За словами джерел Politico, у Європі вважають, що саме Дональд Трамп, чинний президент США та близький союзник Орбана, потенційно може вплинути на Будапешт. У проєкті мирної пропозиції щодо України вже фігурує вступ до ЄС у 2027 році, і в Брюсселі не виключають, що Вашингтон може натиснути на угорського прем’єра заради великої угоди.

Зеленський натякнув на цю надію в п'ятницю.

Згідно з мирною пропозицією, США "беруть на себе зобов’язання, що вони є гарантом того, що ніхто не блокуватиме елементи угоди, сказав він. "Ми говоримо про те, чи Сполучені Штати Америки працюватимуть з деякими європейськими організаціями політично, щоб вони це не блокували”

Крок 5: Застосування статті 7 договору ЄС

Стаття 7 дозволяє призупинити право голосу країни-члена. Як пише Politico, поки що Євросоюз не готовий іти цим шляхом, аби не грати на руку Орбану перед виборами. Але у разі його переобрання і подальшого блокування рішень цей інструмент вважають цілком реальним.

Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу пояснив, чому 2027 рік може стати вікном можливостей. Він зауважив, що вирішальними будуть не лише реформи, а й політичні домовленості всередині ЄС. Він зауважив, що в такій кампанії ключове не чекати на "подарунки", а системно пояснювати, чому швидший рух у ЄС посилить саму Європу.

