Мерц припустив втрату територій України: політолог пояснив, що стоїть за цією заявою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україні доведеться визнати втрату частини своєї території під час мирної угоди з Росією. А процес євроінтеграції прямо пов'язаний із завершенням війни. Та насправді Мерц не сказав чогось справді шокуючого.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що заяву Мерца варто розцінювати абсолютно спокійно. Само собою зрозуміло, що поки бойові дії не завершаться – доти вступу України в ЄС не буде. Але тут є "поле" для маневру.

В якому випадку Україна зможе вступити в ЄС?

За словами Фесенка, територіальні конфлікти насправді не є завадою вступу до Європейського Союзу. В цьому випадку можна згадати за Кіпр, частина території якого окупована Туреччиною. Насамперед важливо, аби не було бойових дій.

Поки йде війна, то завжди знайдеться низка країн, які будуть проти вступу. Тому тут погоджуюся з Мерцом, що поки війна триватиме, доти Україна не буде членом ЄС. Далі вже питання інтерпретації, що саме мав на увазі Мерц, коли говорив про "відмову" від території,

– зазначив Фесенко.

Судячи з того, про що йшлося у ЗМІ, Мерц мав на увазі про фактичну "відмову" від територій, а не юридичну. Тобто все вкладається в план України припинити війну на теперішній лінії розмежування.

Зверніть увагу! Мерц також вважає нереалістичним вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, про що говорив президент Володимир Зеленський. На думку Мерца, вступ навіть до 2028 року важко уявити.

Однак в будь-якому разі потрібно нагадати Мерцу та іншим європейським політикам про позицію України. Все для того, аби не було неправильного трактування.

Наша позиція незмінна. Ми не будемо визнавати жодну з окупованих територій за Росією. Думаю, що Мерц не дуже чітко висловився. Йому деколи не вистачає політичного досвіду на такому рівні. Тому він робить іноді прямолінійні заяви,

– зазначив Фесенко.

Чи можливий вступ України до ЄС у 2027 році?

Україна має намір вступити до Євросоюзу у 2027 році. Однак там зовсім не готові до швидкого членства нашої держави. Також лунають думки про 2030 рік.

Віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Євросоюз не відкинув ідею вступу України у 2027 році. Нараз відсутня конкретна модель вступу України в ЄС. Там обговорюють різні варіанти.

У березні Україна офіційно отримала всі умови для вступу в ЄС. Там передали вимоги за останніми трьома кластерами.