В Угорщині відповіли, як ставляться до вступу України в ЄС: опозиція провела опитування

Голова опозиційної партії "Тиса" в Угорщині Петер Мадяр повідомив про закриття опитування "Голос нації". Понад 1,1 мільйона людей брали в ньому участь та більшість з них підтримують вступ України в ЄС.

Ствердно на питання "чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу" відповіли 58,18 відсотка людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на KarpatHir.

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Як в Угорщині ставляться до України

В Угорщині відбулося альтернативне опитування "Голос нації". В анкеті було 13 питань та одне з них стосувалося вступу України в Євросоюз. Хоча це питання набрало значну меншу кількість "за", ніж в інших випадках, проте більшість відповіли позитивно.

Інші питання стосувалися бюджетних ресурсів, податків, зарплати та термінів прем'єр-міністра країни та інших тем. На питання "чи згодні ви з тим, щоб Угорщина залишилася членом Європейського Союзу та НАТО?" 98,68 відсотка відповіли "так".

У виданні зазначають, що голосування тривало з 15 березня до 5 квітня у 3155 населених пунктах Угорщини. Партія розповсюдила 1,1 мільйона листівок і надіслала 3,5 мільйона електронних листів.

Петер Мадяр вважає, що результати цього опитування стануть "наріжним каменем уряду Тиси".

Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 квітня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не дозволить змусити його прийняти членство України в ЄС. Він додав, що для ухвалення цього рішення залучать народ Угорщини.