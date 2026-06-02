Угорщина готова відмовитись від блокування вступу України в ЄС, – Politico

Будапешт готовий змінити свою позицію щодо членства України у Європейському Союзі. Київ і Кишинів планують розпочати перемовини найближчими тижнями.

Переговори мають розпочатися 15 червня. Про зміну угорської позиції повідомляє Politico.

Як пройшла зустріч українських та угорських експертів?

Уряд колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана роками блокував членство України. Проте нова адміністрація, на чолі з Петером Мадяром, готово змінити позицію.

Угорські дипломати продемонстрували відкритість до зняття вето після зустрічі з українськими колегами, яка відбулась у понеділок. Основною темою діалогу було питання прав угорської меншини, яка проживає в Закарпатській області. Угорський чиновник заявив, що ще не ухвалено жодного рішення щодо відкриття кластерів для України, проте наголосив, що перемовини тривають.

Під час зустрічі в понеділок українська сторона надала гарантії вирішення проблем, які Будапешт висловив під час презентації плану з 11 пунктів, складеного ще за правління Орбана. Угорський дипломат заявив, що ухвалення його країною рішення не пов'язано з прийняття нового законодавства в Україні.

Чому Будапешт змінив позицію?

Переговори про майбутній вступ України до ЄС розпочались активніше після візиту прем'єр-міністра Угорщини до Брюсселя. Там Петер Мадяр зустрічався з високопосадовцями ЄС, щоб домовитись про розмороження коштів ЄС у розмірі 16,4 мільярда євро для його країни, пише Politico.

Дипломат, на умовах анонімності, розповів виданню що посли ЄС доопрацюють свою позицію щодо того, чи відкривати перший кластер перемовин для України та Молдови до кінця цього тижня після того, як Україна представить свій план щодо внутрішніх реформ. Нагадаємо, що Київ та Кишинев разом отримали статус держав-кандидатів до ЄС і проходять процеси євроінтеграції синхронно.

Країни ЄС мають схвалити відкриття першого кластеру для України та Молдови на міжурядовій конференції 15 червня. Процедура вимагає одностайного схвалення всіма 27 країнами-членами Європейського Союзу. Будь-яка країна може заблокувати процес на будь-якому етапі, або виступаючи проти першого кластера, або будь-якого з наступних кроків на шляху до членства.

Україна та вступ у ЄС

Експерт з євроінтеграції Олівʼє Віллокс зазначив, що Україні потрібно забезпечити свободу медіа та незалежність правосуддя для вступу до ЄС. Євросоюз не надає конкретних показників для України, але очікує від неї доказів покращення ситуації на місцях.

Також складнощі можуть в никнути з іншим сусідом України. Лідер польської ультраправої, антиукраїнської партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України в Євросоюз. Причиною такої заяви стало присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".