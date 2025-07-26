Основний конкурент Орбана озвучив свою позицію щодо вступу України в ЄС

У 2026 році в Угорщині заплановані вибори. Головним суперником нинішнього прем'єра країни Віктора Орбана є лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр.

Петер Мадяр заявив, що Росія є агресором. На його думку, Угорщина має припинити "дрейфувати" між Сходом і Заходом і зайняти чітку позицію в західному демократичному блоці, передає 24 Канал.

Дивіться також Орбан назвав Україну "буферною державою" та заявив, що проти її вступу до ЄС



Як Мадяр ставиться до вступу України в ЄС?

Хоча Мадяр добре усвідомлює, хто у російсько-українській війні – агресор, а хто – жертва, його ставлення до євроінтеграції нашої країни скептичне.

На відміну від Орбана, політик не виступає рішуче проти України в ЄС. Однак він не підтримує її прискореного вступу до Євросоюзу.

Крім того, Мадяр висловився проти нового бюджету ЄС.

Зверніть увагу! Єврокомісія підготувала новий бюджет ЄС на 1,717 трильйона євро, з планами збільшити витрати з 2028 року та створити спеціальний фонд для України до 88 мільярдів євро.

Він додав, що готується до тривалих і важких переговорів, але їхня мета – досягти компромісів, які ставлять на перше місце інтереси угорців.

Мадяр підкреслив, що Угорщина не є самотньою у світі. На його думку, потрібно підтримувати добрі відносини із сусідніми країнами, адже саме ці відносини значною мірою визначають долю країни.

Також політик розкритикував Орбана за те, що той використовує право вето у ЄС не в інтересах країни, а з персональних політичних мотивів.