Петер Мадьяр заявил, что Россия является агрессором. По его мнению, Венгрия должна прекратить "дрейфовать" между Востоком и Западом и занять четкую позицию в западном демократическом блоке, передает 24 Канал.

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Как Мадьяр относится к вступлению Украины в ЕС?

Хотя Мадьяр хорошо осознает, кто в российско-украинской войне – агрессор, а кто – жертва, его отношение к евроинтеграции нашей страны скептическое.

В отличие от Орбана, политик не выступает решительно против Украины в ЕС. Однако он не поддерживает ее ускоренного вступления в Евросоюз.

Кроме того, Мадьяр высказался против нового бюджета ЕС.

Обратите внимание! Еврокомиссия подготовила новый бюджет ЕС на 1,717 триллиона евро, с планами увеличить расходы с 2028 года и создать специальный фонд для Украины до 88 миллиардов евро.

Он добавил, что готовится к длительным и трудным переговорам, но их цель – достичь компромиссов, которые ставят на первое место интересы венгров.

Мадьяр подчеркнул, что Венгрия не одинока в мире. По его мнению, нужно поддерживать хорошие отношения с соседними странами, ведь именно эти отношения в значительной степени определяют судьбу страны.

Также политик раскритиковал Орбана за то, что тот использует право вето в ЕС не в интересах страны, а по персональным политическим мотивам.