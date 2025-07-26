Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание 444.hu.

К теме Орбан назвал Украину "буферным государством" и заявил, что против ее вступления в ЕС

Что сказал оппонент Орбана об Украине и войне?

Петер Мадьяр высказался относительно войны в Украине во время мероприятия, посвященного внешней политике, который состоялся параллельно с речью премьера Виктора Орбана в рамках "летнего университета Тушваньош".

В своем выступлении венгерский оппозиционный политик заявил, что с нападением России на Украину "прошлое пошло против будущего", и заметил, что Венгрия должна делать что-то, чтобы остановить войну, а не только "писать посты и пугать эскалацией".

Мадьяр считает допустимыми контакты с Кремлем только тогда, когда они могут поспособствовать достижению мира. По его словам, если бы при участии США появился реалистичный мирный план, на который согласится Украина, лидер Венгрии должен был бы позвонить Путину или "сесть в военно-транспортный самолет и убеждать российского диктатора по крайней мере прочитать его".

Политик также заявил, что Венгрия должна прекратить "дрейфовать между Востоком и Западом" и четко определить свое место в Европе.

Венгрия не должна дрейфовать, а должна занять место за "западным" столом. Мы не должны дрейфовать туда-сюда между Востоком и Западом – наше место было, есть и будет в Европе,

– подчеркнул Петер Мадьяр.

Отдельно лидер "Тисы" добавил, что Будапешт должен уважать суверенитет других государств, если сам ожидает невмешательства во внутренние дела.

К слову, ранее СМИ писали, что, по результатам опроса общественного мнения, венгерская оппозиционная партия "Тиса" имеет преимущество в 15% над партией "Фидес" Виктора Орбана. В 2026 году в Венгрии должны состояться выборы, поэтому венгерский премьер начал репрессии против независимых СМИ и гражданского общества на фоне роста популярности оппозиции.