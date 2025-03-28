Найгірший сценарій, – у НАТО висловилися про замороження війни в Україні

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Замороження війни може стати одним з найгірших сценаріїв.

Саме тому західні партнери насамперед зосереджені на досягненні справжнього тривалого миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю "РБК-Україна" голови Військового комітету НАТО, адмірала Джузеппе Каво Драгоне.

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Що кажуть в НАТО про війну в Україні

За словами Драгоне, забезпечення довготривалого припинення вогню є складним завданням та залежить від багатьох факторів. Голова Військового комітету НАТО зазначає, що "поганий мир" може бути гіршим, ніж його відсутність.

Звісно, всі ми прагнемо повного припинення бойових дій на всій території України та справедливого й міцного миру. Але, як я вже казав, поганий мир може бути гіршим за його відсутність. Заморожений конфлікт – це найгірший сценарій. Тому зараз варто зосередитися на досягненні справжнього тривалого миру,

– пояснює Драгоне.

Додамо, що на зустрічі в Саудівській Аравії Україна та США погодили припинення вогню в Чорному морі. Речник МЗС України Георгій Тихий пояснює, що воно стосується цивільного судноплавства та портів, але не поширюється на російські військові кораблі.

Окрім цього, з 25 березня між Україною та Росією діє "енергетичне перемир'я". Проте в Кремлю заявляють, що нібито воно почалося ще 18 березня.