Нова війна Трампа: США можуть почати військову операцію на Кубі, – Politico

Політично активна кубино-американська громада у Флориді посилює тиск на президента США Дональда Трампа, вимагаючи жорсткіших дій проти влади Куби, аж до її повного усунення. У Вашингтоні при цьому не відкидають навіть військовий сценарій, хоча офіційно наголошують на дипломатії.

Про це пише видання Politico.

Чи можуть США почати війну з Кубою?

Раніше адміністрація Трампа вже вдалася до посилення санкцій і фактичної енергетичної блокади острова, паралельно залишаючи простір для переговорів із Гаваною. У Білому домі допускають, що їх може влаштувати угода про економічні реформи.

Серед вимог США – часткова приватизація, розширення доступу для іноземного капіталу, покращення інтернет-доступу для населення та переорієнтація енергетичних закупівель на американський ринок.

Втім, така стратегія не всіх задовольняє. Республіканка Ілеана Гарсія попередила, що відсутність рішучих дій, зокрема без плану повалення режиму, може дорого коштувати Трампу політично. За її словами, це вплине на настрої виборців у Південній Флориді, де кубинська громада має значний вплив.

У самій адміністрації визнають, що розглядаються різні варіанти, включно з використанням сили, але пріоритетом поки залишається тиск і переговори.

Президент США Дональд Трамп та інші представники адміністрації підкреслювали, що наразі їх може влаштувати будь-яка домовленість про економічні реформи.

Тим часом ситуація на Кубі погіршується. Острів переживає серйозну енергетичну кризу після скорочення постачання нафти з Венесуели. Регулярні відключення електрики вже впливають на транспорт, медицину та забезпечення базових потреб.

За словами одного з американських чиновників, ситуація виглядає нестабільною і може вибухнути в будь-який момент.

Трамп вважає, що Куба була б "вдячна" США за втручання