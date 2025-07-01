Британська розвідка назвала втрати Росії в авіації під час війни проти України

Росія втратила щонайменше 135 військових літаків, зокрема понад 30 винищувачів-бомбардувальників Су-34, під час ведення війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х, яке оприлюднило відповідні дані у вівторок, 1 липня.

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Як втрати Росії в авіації

За даними британської розвідки, удар українських БпЛА 27 червня по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області завдав противнику нових втрат. Росія майже напевно втратила 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Припускають, що ще 2 літаки можуть бути пошкоджені або виведені з ладу, цю інформацію уточнюють Вищезгаданий аеродром розташований приблизно за 270 кілометри від кордону з Україною і за 440 кілометрів від фронту.

Зазначається, що аеродром "Маринівка" використовують як резервний майданчик для базування літаків, які переміщують у разі загрози обстрілів баз. Наприклад, із Морозовська після удару дронів у серпні 2024 року.

Утім, навіть попри подібні заходи, російська авіація залишається вразливою до атак. Впродовж вихідних під ударом опинився й аеродром "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму, і склад боєприпасів у Брянській області.

До слова, також російські ЗМІ повідомляли, що нещодавно безпілотники атакували військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї. Зазначали, що через атаку пошкоджено електропідстанцію на території авіабази.