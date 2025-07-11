Росія вже втратила понад 230 тисяч військових за 2025 рік , – розвідка Британії

Британська розвідка оцінила масштаби втрат російської армії у війні проти України за 2025 рік. Лише за цей період загальна кількість загиблих і поранених окупантів може сягати 236 тисяч осіб.

Він початку повномасштабного вторгнення кількість загиблих та поранених перевищила 1 мільйон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд розвідки Великої Британії.

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Які втрати Росії за 2025 рік?

За даними британської розвідки, лише за 2025 рік у війні проти України Росія могла втратити до 236 тисяч солдатів. За оцінками з моменту повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, сукупні втрати Росії перевищили позначку в 1 мільйон осіб.

З посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ, британські аналітики повідомляють, що середньодобовий рівень втрат Росії у червні 2025 року становив орієнтовно 1080 осіб, а сумарно за місяць – близько 32 тисяч.

Водночас у доповіді зазначається, що від березня цього року спостерігається поступове зниження рівня втрат – червневий показник став найменшим із квітня 2024 року. Ця тенденція узгоджується з аналогічними періодами попередніх років, коли в літній сезон втрати зменшувались. Ймовірно, це пов’язано з поліпшенням погоди, яка сприяє підвищенню шансів на виживання поранених на полі бою.

Нагадаємо, за минулу добу, за даними Генштабу, ЗСУ ліквідували 1040 окупантів.