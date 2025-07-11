Он начала полномасштабного вторжения количество погибших и раненых превысило 1 миллион. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор разведки Великобритании.

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Какие потери России за 2025 год?

По данным британской разведки, только за 2025 год в войне против Украины Россия могла потерять до 236 тысяч солдат. По оценкам с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, совокупные потери России превысили отметку в 1 миллион человек.

Со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ, британские аналитики сообщают, что среднесуточный уровень потерь России в июне 2025 года составил ориентировочно 1080 человек, а суммарно за месяц – около 32 тысяч.

В то же время в докладе отмечается, что с марта этого года наблюдается постепенное снижение уровня потерь – июньский показатель стал наименьшим с апреля 2024 года. Эта тенденция согласуется с аналогичными периодами предыдущих лет, когда в летний сезон потери уменьшались. Вероятно, это связано с улучшением погоды, которая способствует повышению шансов на выживание раненых на поле боя.

Напомним, за минувшие сутки, по данным Генштаба, ВСУ ликвидировали 1040 оккупантов.