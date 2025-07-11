Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 1031620 (+1040) человек,

танков – 11013 (+2);

боевых бронированных машин – 22979 (+7);

артиллерийских систем – 30163 (+23);

РСЗВ – 1437 (+0);

средств ПВО – 1193 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 45003 (+222);

крылатых ракет – 3459 (+14);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 54732 (+76);

специальной техники – 3929 (+0).



Потери врага на 11 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, СБС уничтожили приоритетные цели в тылу противника. Так, был поражен ЗРК "Бук" российских оккупационных войск и еще один ЗРК – "Стрела-10". Кроме этого, было поражено еще две единицы бронетехники неустановленного типа.





