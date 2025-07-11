Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1031620 (+1040) человек,
  • танков – 11013 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22979 (+7);
  • артиллерийских систем – 30163 (+23);
  • РСЗВ – 1437 (+0);
  • средств ПВО – 1193 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 45003 (+222);
  • крылатых ракет – 3459 (+14);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54732 (+76);
  • специальной техники – 3929 (+0).


Потери врага на 11 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, СБС уничтожили приоритетные цели в тылу противника. Так, был поражен ЗРК "Бук" российских оккупационных войск и еще один ЗРК – "Стрела-10". Кроме этого, было поражено еще две единицы бронетехники неустановленного типа.