Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1031620 (+1040) осіб,
  • танків – 11013 (+2);
  • бойових броньованих машин – 22979 (+7);
  • артилерійських систем – 30163 (+23);
  • РСЗВ – 1437 (+0);
  • засобів ППО – 1193 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45003 (+222);
  • крилатих ракет – 3459 (+14);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54732 (+76);
  • спеціальної техніки – 3929 (+0).


Втрати ворога на 11 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, СБС знищили пріоритетні цілі у тилу противника. Так, було уражено ЗРК "Бук" російських окупаційних військ та ще один ЗРК – "Стріла-10". Крім цього, було уражено ще дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.