Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1031620 (+1040) осіб,
- танків – 11013 (+2);
- бойових броньованих машин – 22979 (+7);
- артилерійських систем – 30163 (+23);
- РСЗВ – 1437 (+0);
- засобів ППО – 1193 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45003 (+222);
- крилатих ракет – 3459 (+14);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54732 (+76);
- спеціальної техніки – 3929 (+0).
Втрати ворога на 11 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, СБС знищили пріоритетні цілі у тилу противника. Так, було уражено ЗРК "Бук" російських окупаційних військ та ще один ЗРК – "Стріла-10". Крім цього, було уражено ще дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.