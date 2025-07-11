Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики помітили цікавий танк.

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ЗСУ знищили креативний витвір росіян

Бійці 28 окремої механізованої бригади публікували відео відбиття штурму росіян на Торецькому напрямку. На позиції українців рухалися два танки з піхотою. Техніка була дуже серйозно убезпечена. Одне з таких "чудовиськ" вдалося роздивитися вже після його знищення.

За словами бійців, на те, щоб розбити цей танк, було використано близько 60 FPV-дронів, адже знайти "слабке місце" в ньому було важко. Деякі БпЛА застрягли зверху танку.

Чому важливо його знищувати? Бо окрім піхоти в таких сараях, може бути РЕБ, що дасть змогу доїхати іншій техніці. Також наявність мінних тралів, які розчищають шлях для майбутніх штурмів, зокрема, для мотоциклів тощо,

– пояснюють в DeepState.

Незвичний танк помітили бійці на Торецькому напрямку: дивіться відео

Нагадаємо, за середу, 9 липня, втрати російської армії склали 920 осіб. Також Силам оборони вдалося знищити значну кількість техніки. Від початку вторгнення загальні втрати противника складають понад 1 030 580 солдатів, 11 011 танків, 22 972 бронемашин і 30 140 артилерійських систем.