Британська розвідка вперше підтвердила масштаби втрат Росії у війні

Глава британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер заявила, що Росія втратила у війні проти України майже 500 тисяч військових. Водночас британська посадовиця наголосила, що російський диктатор Володимир Путін "відступає на полі бою".

Про це пише The Guardian.

До теми Мінус тисяча окупантів, РСЗВ та танк: які втрати ворога на 27 травня

Що у британській розвідці розповіли про масштаби втрат Росії проти України?

Оцінку російських втрат в Україні Кіст-Батлер озвучила під час першої щорічної лекції GCHQ. Це перший випадок, коли високопосадовець Великої Британії публічно назвав оцінку втрат ворога на п'ятому році повномасштабної війни.

За словами глави британської розвідки, Кремль паралельно активізує гібридну діяльність проти Великої Британії та країн Європи.

Росія розширює свою щоденну гібридну діяльність проти Великої Британії та Європи,

– заявила Кіст-Батлер.

Вона уточнила, що йдеться про атаки на критичну інфраструктуру, кіберпростір, демократичні процеси, логістичні ланцюги та підводні комунікації.

"Але дозвольте мені чітко зазначити, що в умовах такої агресії та хаосу GCHQ невтомно працює разом із партнерами з розвідки та оборони, щоб послабити та зменшити російську загрозу", – додала глава служби.

Також Кіст-Батлер заявила, що британські спецслужби "перешкоджають спробам Росії контрабандою вивозити західні технології; відбивають її кібератаки та протидіють безрозсудним саботажам і спробам вбивств".

Окремо вона згадала випадки диверсій у Європі. Зокрема, у посилках DHL, які транспортували через Німеччину та Велику Британію, виявили запальні пристрої. Один із них спалахнув у Лейпцигу, інший – на складі в Бірмінгемі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Михайло Федоров розповідав, що втрати росіян на полі бою у 2026 році втричі більші, ніж у 2025 році. Загалом протягом квітня росіяни втратили на полі бою 35 203 бійців.