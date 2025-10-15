Укр Рус
Цифри вражають: у НАТО озвучили втрати Росії у бронетехніці за роки війни проти України
15 жовтня, 16:04
Цифри вражають: у НАТО озвучили втрати Росії у бронетехніці за роки війни проти України

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Росія втратила від 4 000 до 9 000 танків і близько 20 000 броньованих машин з початку вторгнення в Україну.
  • Росія виробляє близько 130 танків щомісяця, але втратила в середньому 950 військових щодня у вересні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила до 9 000 бойових танків. Також ворог остаточно залишив на фронті десятки тисяч своїх броньованих машин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар високопосадовця НАТО для "РБК-Україна".

Що відомо про втрати Росії у бронетехніці?

За словами співрозмовника видання, наразі втрати країни-агресорки становлять від 4 000 до 9 000 танків і близько 20 000 броньованих машин. 

Представник Альянсу зазначив, що росіяни активно використовують радянські запаси, розбираючи стару техніку для підтримання в робочому стані чинних систем. 

У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже не залишилося, 
– наголосив представник НАТО. 

Водночас Росія нині виробляє близько 130 танків щомісяця, тобто приблизно 1 600 одиниць техніки на рік. 

Варто зазначити, що у вересні Росія втрачала в середньому 950 військових щодня – це трохи більше, ніж у серпні, однак менше, ніж навесні та влітку.

Що відомо про втрати Росії у війні за останній час ще?

  • Представник керівництва НАТО розповів журналістам, що російські втрати у війні проти України перевищили 1,1 мільйона осіб. З них понад 250 тисяч загинули в бою.

  • У Генштабі ЗСУ у зведенні за ранок 15 жовтня зазначили, що втрати ворога у бойових броньованих машин становлять 23 375 одиниць. Також окупанти назавжди лишили на лінії фронту ще 11 259 танків.

  • Цікаво, що заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь припустив в етері 24 Каналу, що у 2026 році Росія може бути фінансово неспроможною забезпечувати виплати контрактникам. І це може призвести до дефіциту війська в окупантів.