Президент Сербії Александар Вучич заявив, що хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Це може відбутися вже у вересні.

Таку заяву сербський лідер зробив під час спілкування з журналістами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Novosti.

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Що сказав Вучич про зустріч з Путіним?

Президент Сербії розповів, що з 1 по 6 вересня перебуватиме з візитом у Китаї. Там, за його словами, він може зустрітись з очільником Кремля Путіним.

Путін теж буде там, тож я, можливо, з ним зустрінуся, і, як я чув, Трамп теж може приїхати. Хто знає. Мені сказали, що 5-го числа буде спеціальна вечеря,

– заявив він.

Варто зазначити, що Вучич проводить проросійську політику. Сербія залишається єдиною країною Європи, поруч з Білоруссю, яка не запровадила санкції проти Росії, попри тиск з боку ЄС. Лідер країни аргументує це економічними втратами та внутрішньополітичними міркуваннями.

Окрім цього, Вучич разом з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.