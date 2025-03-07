Вучич після розмови з Путіним заявив про плани приїхати до Москви на 9 травня

Президент Сербії Александар Вучич провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Після неї сербський лідер заявив, що планує приїхати у Росію до сакрального "дня побєди"

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Вучич провів телефонну розмову з Путіним

Александар Вучич 7 березня провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Після неї президент Сербії повідомив, що планує приїхати до Москви на сакральне свято – "день побєди".

У Кремлі також підтвердили, що Путін та Вучич провели телефонну розмову. Деталі переговорів не розкривали, однак у Росії повідомили, що Путін привітав сербського лідера з 55-річчям.

Вучич підтвердив, що приїде до Москви на святкування 80-річчя "побєди" у Великій Вітчизняній війні, а також направить підрозділ збройних сил Сербії для участі у Параді 9 травня 2025 року,

– повідомили у Кремлі.

Під час розмови з Вучичем російський диктатор Путін також прокоментував нещодавні протести у Сербії. У Кремлі заявили про "неприпустимість зовнішнього втручання у внутрішньополітичну ситуацію" в країні, щоправда, не уточнили, хто саме втручається у політику Сербії. Путін також підтримав дії "законно обраної влади" у Сербії.