Вучич перервав візит до США: чому президент Сербії відмінив низку зустрічей

У середу, 30 квітня, президент Сербії Александар Вучич прибув до США. Однак тепер політик вирішив достроково скоротити візит.

Він повертається до Белграда через погіршення самопочуття. Про це в суботу, 3 травня, повідомили в РТС, передає 24 Канал.

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Що відомо про поїздку

Вучичу раптово стало зле, через що він звернувся за медичною допомогою. Після обстеження президент вирішив повернутися до Сербії, не з'явившись на головних заходах, заради яких приїхав до США.

В офісі Вучича пообіцяли повідомити подробиці "найближчими днями".

До слова, сербський лідер устиг поспілкуватися з колишнім мером Нью-Йорка Руді Джуліані та конгресвумен Клаудією Тенні, яка нещодавно пропонувала зробити день народження Дональда Трампа офіційним державним святом у США.

Нагадаємо, 9 травня Вучич планує відвідати парад на Красній площі у Москві. Окрім того, Сербія братиме участь у "спільній" організації заходу. Через це країні загрожує блокування вступу до Європейського Союзу.