США готуються вже наступного тижня відновити прямі переговори з Іраном, – ЗМІ

Спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф вже наступного тижня планує зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Осло. Ця зустріч знаменуватиме відновлення переговорів щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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США та Іран можуть відновити переговори

За даними двох джерел, обізнаних з ходом перемовин, остаточну дату зустрічі ще не визначено, і жодна зі сторін офіційно її не підтвердила.

Водночас, якщо переговори все ж відбудуться, це стане першими прямим контактом після того, як Дональд Трамп минулого місяця наказав завдати безпрецедентного удару по ядерних об'єктах Ірану.

Наразі нам нічого повідомити про поїздки,

– сказав представник Білого дому в коментарі Axios.

Як повідомляють джерела, Віткофф і Арагчі підтримували зв'язок як під час, так і після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, яка завершилася перемир'ям за посередництва США.

Після завершення бойових дій іранська сторона спочатку не хотіла контактувати з американцями, однак згодом ця позиція "почала пом'якшуватися".

Зазначається, що одним із ключових питань у потенційних переговорах стане іранський запас високозбагаченого урану: йдеться про 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Американські та ізраїльські посадовці зазначають, що цей матеріал наразі "ізольований від зовнішнього світу" на трьох об'єктах, по яких було завдано ударів: на збагачувальних підприємствах у Натанзі та Фордо, а також у підземних тунелях на об'єкті в Ісфахані.

Через пошкодження після ударів Іран наразі не має доступу до запасів, однак це може змінитися після розчищення завалів.