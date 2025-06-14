"Тепер є безглуздими": перемовини Ірану та США щодо ядерної програми зірвалися через дії Ізраїлю
- Переговори між Іраном і США щодо ядерної програми, заплановані на 15 червня, скасовані через ізраїльські удари по Ірану.
- Оман, як посередник, підтвердив, що переговори не відбудуться.
- Речник МЗС Ірану зазначив, що дії іншої сторони зробили діалог безглуздим, натякаючи на атаки з боку Ізраїлю.
У неділю, 15 червня, мали відбутися переговори зі США щодо ядерної програми Ірану. Але після ізраїльських ударів по Ірану вони не відбудуться.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на заяви Оману та Bloomberg.
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Чому зірвалися переговори між Іраном і США
Про скасування запланованого діалогу повідомили в Омані. Саме ця країна є посередником на переговорах.
Там не вказали причину, та запевнили, що слід вдатися до дипломатії.
Переговори між Іраном і США, заплановані на цю неділю в Маскаті (столиці Оману – 24 Канал), тепер не відбудуться. Але дипломатія і діалог залишаються єдиним шляхом до тривалого миру,
– написав Бадр Албусаїді, міністр закордонних справ Оману.
Цікаво, що речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї не сказав про скасування перемовин.
Проте його слова звучали так: "Інша сторона зробила щось, що робить діалог безглуздим".
Кілька днів тому йшлося, що Іран відмовився від участі в переговорах після атак з боку Ізраїлю. До того ж 14 червня Іран знову був під ударом, на що вже відповів.