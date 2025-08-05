Президент США Дональд Трамп розмісти дві атомні субмарини ближче до Росії. Також Штати перекинули кілька ядерних бомб до Великої Британії. Ймовірно, це була відповідь на агресивні дії Росії.

Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зауваживши, що свого часу Путін і Лукашенко постійно говорили, що нібито тактична ядерна зброя тепер перебуває в Білорусі. Потім були розмови про "Орешник". Однак насправді жодних офіційних підтверджень поки немає.

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Чому Штати почали діяти?

Як наголосив Огризко, не можна відкидати варіант, що європейська чи американська розвідка отримали інформацію, що в Білорусі дійсно щось таки розмістили. На це потрібно реагувати.

Одна справа – оголосили. Інша – зробити. Могло бути так, що оголосили, але відтермінували. Потім щось зробили. Сховати таке майже неможливо. Тому й була відповідь,

– сказав Огризко.

Також це може бути просто реакція на прохання союзників. Росія упродовж тривалого часу здійснює диверсії в Європі та постійно натякає на захоплення Сувальського коридору та країн Балтії. Європа розуміє, що колись Росія може й спробувати полізти на східний фланг НАТО.

Американська ядерна присутність є надзвичайно важливою. І це могла бути відповідь на дії Росії або ж так попросили зробити самі європейці,

– підкреслив Огризко.

Додамо, нещодавно президент Трамп наказав перекинути дві атомні субмарини ближче до території Росії. Це він зробив буцімто у відповідь на агресивні погрози Дмитра Медведєва.