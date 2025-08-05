Про це 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зауваживши, що свого часу Путін і Лукашенко постійно говорили, що нібито тактична ядерна зброя тепер перебуває в Білорусі. Потім були розмови про "Орешник". Однак насправді жодних офіційних підтверджень поки немає.

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Чому Штати почали діяти?

Як наголосив Огризко, не можна відкидати варіант, що європейська чи американська розвідка отримали інформацію, що в Білорусі дійсно щось таки розмістили. На це потрібно реагувати.

Одна справа – оголосили. Інша – зробити. Могло бути так, що оголосили, але відтермінували. Потім щось зробили. Сховати таке майже неможливо. Тому й була відповідь,

– сказав Огризко.

Також це може бути просто реакція на прохання союзників. Росія упродовж тривалого часу здійснює диверсії в Європі та постійно натякає на захоплення Сувальського коридору та країн Балтії. Європа розуміє, що колись Росія може й спробувати полізти на східний фланг НАТО.

Американська ядерна присутність є надзвичайно важливою. І це могла бути відповідь на дії Росії або ж так попросили зробити самі європейці,

– підкреслив Огризко.

Додамо, нещодавно президент Трамп наказав перекинути дві атомні субмарини ближче до території Росії. Це він зробив буцімто у відповідь на агресивні погрози Дмитра Медведєва.