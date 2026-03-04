Немає доказів, але є застереження: у МАГАТЕ проаналізували ядерну програму Ірану

МАГАТЕ не знайшло доказів створення Іраном ядерного озброєння. Водночас агентство не гарантує, що ядерна програма Ірану мала мирні наміри.

Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі Х.

Чи виробляв Іран ядерну зброю?

Голова МАГАТЕ у своїх звітах щодо Ірану та його ядерної програми зауважив, що доказів створення ядерної бомби немає. Водночас він висловив занепокоєння через значні запаси збагаченого урану, наближеного до збройового класу, а також через обмежений доступ інспекторів.

Також Гроссі повідомив, що доки Іран не розпочне співпрацю із МАГАТЕ у розв'язанні питань, пов'язаних із гарантіями, агентство не зможе підтвердити, що іранська ядерна програма має виключно мирний характер.

Що цьому передувало?