4 березня, 08:36
Немає доказів, але є застереження: у МАГАТЕ проаналізували ядерну програму Ірану

Діана Подзігун
Основні тези
  • МАГАТЕ не знайшло доказів створення Іраном ядерного озброєння, але висловлює занепокоєння через значні запаси збагаченого урану та обмежений доступ інспекторів.
  • Агентство не може підтвердити мирний характер іранської ядерної програми без співпраці Ірану у вирішенні питань гарантій.

МАГАТЕ не знайшло доказів створення Іраном ядерного озброєння. Водночас агентство не гарантує, що ядерна програма Ірану мала мирні наміри.

Про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі Х.

Чи виробляв Іран ядерну зброю?

Голова МАГАТЕ у своїх звітах щодо Ірану та його ядерної програми зауважив, що доказів створення ядерної бомби немає. Водночас він висловив занепокоєння через значні запаси збагаченого урану, наближеного до збройового класу, а також через обмежений доступ інспекторів.

Також Гроссі повідомив, що доки Іран не розпочне співпрацю із МАГАТЕ у розв'язанні питань, пов'язаних із гарантіями, агентство не зможе підтвердити, що іранська ядерна програма має виключно мирний характер.

Що цьому передувало?

  • 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну військову повітряну операцію проти Ірану. Вже 1 березня іранський посол Реза Наджафі заявив, що противники атакували "мирні захищені ядерні об'єкти Ірану". На таке відреагували у МАГАТЕ та зауважили, що нині немає жодних ознак того, що ядерні об'єкти в Ірані були пошкоджені. 

  • 2 березня голова МАГАТЕ висловив занепокоєння ситуацією, яка відбувається на Близькому Сході. 

  • 3 березня МАГАТЕ все ж підтвердило влучання у ядерний об'єкт в Ірані. За даними агентства, на об'єкті пошкоджені вхідні будівлі підземного заводу зі збагачення палива. Водночас там повідомили, що радіологічні наслідки не фіксуються.