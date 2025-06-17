Іран міг створити ядерну зброю вже за три роки: CNN вказав на дані розвідки США

Іран не проводив активної роботи щодо розробки ядерної зброї та був щонайменше за три роки від можливості створити її. Так вважають в американській розвідці.

Водночас припускають, що нещодавні атаки Ізраїлю не стримають Іран надовго. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Велика війна на Близькому Сході: як конфлікт Ізраїлю з Іраном негативно впливає на Україну

Про що свідчать дані розвідки

Коли Ізраїлю здійснив масштабну повітряну атаку проти Ірану, Тель-Авів попереджав Тегеран щодо ядерної програми, натякаючи, що Іран швидко наближається до точки неповернення у своєму прагненні отримати таку зброю.

Оцінки американської розвідки дійшли висновку, що Іран не тільки активно не прагнув отримати ядерну зброю, але й знаходився за три роки від можливості виробити та доставити її до обраної цілі,

– зазначає видання.

CNN пише, що попри те, що Ізраїль завдав шкоди об'єкта в Натанзі, другий ключовий об’єкт зі збагачення урану у Фордоу залишився майже неушкодженим, і знищити його без США чи спеціального обладнання не вдасться.

На думку американських чиновників, удари по іранських об'єктах могли лише тимчасово затримати розвиток ядерної програми. Згідно з оприлюдненою інформацією, припускають, що це відкладе процес лише на кілька місяців.

Водночас серед них зберігається побоювання, що така нещодавня атака з боку Ізраїлю може дати зворотний ефект та підштовхнути Іран до того, чого він раніше не робив, а саме – безпосередньої розробки ядерної зброї.

У МАГАТЕ минулого тижня попередили, що Іран уже має достатньо збагаченого урану, аби потенційно виготовити до дев’яти ядерних бомб. Але, за словами експертів, ідеться і про налагодження системи доставки, що може тривати роками.

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль завдав превентивного удару по деяких ядерних об'єктах Ірану через можливе виготовлення ядерної зброї. Відомо, що ключові з них розташовані в Натанзі, Фордоу, Ісфахані, Хондабі, Тегерані та Бушер.