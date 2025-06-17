Іран міг створити ядерну зброю вже за три роки: CNN вказав на дані розвідки США
- Американська розвідка вважає, що Іран був за три роки від створення ядерної зброї, і водночас не проводив активної роботи в цьому напрямку.
- Атака Ізраїлю на об'єкт в Натанзі тимчасово затримала розвиток ядерної програми Ірану, але могла підштовхнути Тегеран до активної розробки зброї.
Іран не проводив активної роботи щодо розробки ядерної зброї та був щонайменше за три роки від можливості створити її. Так вважають в американській розвідці.
Водночас припускають, що нещодавні атаки Ізраїлю не стримають Іран надовго. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Про що свідчать дані розвідки
Коли Ізраїлю здійснив масштабну повітряну атаку проти Ірану, Тель-Авів попереджав Тегеран щодо ядерної програми, натякаючи, що Іран швидко наближається до точки неповернення у своєму прагненні отримати таку зброю.
Оцінки американської розвідки дійшли висновку, що Іран не тільки активно не прагнув отримати ядерну зброю, але й знаходився за три роки від можливості виробити та доставити її до обраної цілі,
– зазначає видання.
CNN пише, що попри те, що Ізраїль завдав шкоди об'єкта в Натанзі, другий ключовий об’єкт зі збагачення урану у Фордоу залишився майже неушкодженим, і знищити його без США чи спеціального обладнання не вдасться.
На думку американських чиновників, удари по іранських об'єктах могли лише тимчасово затримати розвиток ядерної програми. Згідно з оприлюдненою інформацією, припускають, що це відкладе процес лише на кілька місяців.
Водночас серед них зберігається побоювання, що така нещодавня атака з боку Ізраїлю може дати зворотний ефект та підштовхнути Іран до того, чого він раніше не робив, а саме – безпосередньої розробки ядерної зброї.
У МАГАТЕ минулого тижня попередили, що Іран уже має достатньо збагаченого урану, аби потенційно виготовити до дев’яти ядерних бомб. Але, за словами експертів, ідеться і про налагодження системи доставки, що може тривати роками.
Нагадаємо, 13 червня Ізраїль завдав превентивного удару по деяких ядерних об'єктах Ірану через можливе виготовлення ядерної зброї. Відомо, що ключові з них розташовані в Натанзі, Фордоу, Ісфахані, Хондабі, Тегерані та Бушер.