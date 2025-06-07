Іран заявив, що отримав доступ до ядерних архівів Ізраїлю, – Bloomberg
- Іран заявив, що отримав "тисячі файлів, пов'язаних із ядерними проєктами та об'єктами Ізраїлю".
- Операція з отримання інформації проводилася "деякий час тому", але в Тегерані не надали деталей про зміст файлів чи спосіб їх отримання.
Державне телебачення Ірану заявило 7 червня, що країна нібито отримала великий масив конфіденційної інформації. Мовиться про ймовірну ізраїльську ядерну програму.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Що кажуть в Ірані про отримані файли щодо Ізраїлю
За даними іранської телерадіокомпанії, розвідувальні служби Ісламської Республіки отримали "тисячі файлів, пов'язаних із ядерними проєктами та об’єктами Ізраїлю".
У звіті додається, що операція з отримання матеріалів, які, як стверджується, містять "велику кількість документів, зображень та відео", була проведена "деякий час тому". Водночас у Тегерані не надали подробиць про зміст файлів чи те, як саме вони були отримані.
Ця заява пролунала на тлі поновлення ескалації між Іраном та Ізраїлем. У Тель-Авіві не коментували заяви Ірану.
Зверніть увагу! Офіційно Ізраїль про наявність у нього ядерної зброї ніколи не повідомляв: не підтверджував і не спростовував наявність. При цьому Ізраїль не підписав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
До слова, раніше з'явилися повідомлення про те, що Ізраїль розглядає можливість ударів по іранських ядерних об'єктах. У Тель-Авіві занепокоєні потенційним розробленням ядерної зброї країною.
Проти цього виступає президент США Дональд Трамп, який намагається зараз вести переговори з Телеграном щодо ядерної програми. Так, американський лідер заблокував запланований Ізраїлем удар по іранських ядерних об'єктах на користь переговорів.