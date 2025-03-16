Дуда заявив, що Польща готова до розміщення ядерної зброї у відповідь на дії Росії в Білорусі

Анджей Дуда вважає, що фізична присутність американської ядерної зброї на території Польщі гарантуватиме більшу безпеку для його країни. Такі заходи стали б відповіддю на дії Росії, яка розмістила таку ж зброю в Білорусі.

До того ж держава-агресор ні в кого не питала дозволу. Про це президент Польщі розповів у інтерв'ю ВВС 15 березня, передає 24 Канал.

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Що заявив президент Польщі

Нещодавно Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на території Польщі для стримування російської агресії. Він навіть обговорив це зі спеціальним представником Дональда Трампа з питань України й Росії Кітом Келлогом.

Згодом в інтерв'ю ВВС польський лідер пояснив, що Альянс повинен відповісти на агресивну поведінку Росії щодо НАТО, передислокувавши й свою ядерну зброю.

Окрім того, це не стане так званою "великою провокацією" країни-терориста, оскільки її напад на Україну – безпідставний.

Поки Росія використовує наступальну тактику, Росія є агресором. Росія напала на Україну безпідставно, це ніяк не було спровоковано. Це напад, який був виправданий лише імперською жадібністю Росії, що хоче підкорити собі державу й націю,

– сказав Дуда.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс сумнівається, що американський президент підтримає ініціативу Польщі щодо розміщення ядерної зброї у східній Європі.