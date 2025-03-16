Дуда заявив, що Польща готова до розміщення ядерної зброї у відповідь на дії Росії в Білорусі
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність передислокувати американську ядерну зброю в Польщу у відповідь на дії Росії, яка розмістила таку зброю в Білорусі.
- На його думку, Альянс у такий спосіб може відповісти на агресивні дії Росії щодо НАТО.
Анджей Дуда вважає, що фізична присутність американської ядерної зброї на території Польщі гарантуватиме більшу безпеку для його країни. Такі заходи стали б відповіддю на дії Росії, яка розмістила таку ж зброю в Білорусі.
До того ж держава-агресор ні в кого не питала дозволу. Про це президент Польщі розповів у інтерв'ю ВВС 15 березня, передає 24 Канал.
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Що заявив президент Польщі
Нещодавно Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на території Польщі для стримування російської агресії. Він навіть обговорив це зі спеціальним представником Дональда Трампа з питань України й Росії Кітом Келлогом.
Згодом в інтерв'ю ВВС польський лідер пояснив, що Альянс повинен відповісти на агресивну поведінку Росії щодо НАТО, передислокувавши й свою ядерну зброю.
Окрім того, це не стане так званою "великою провокацією" країни-терориста, оскільки її напад на Україну – безпідставний.
Поки Росія використовує наступальну тактику, Росія є агресором. Росія напала на Україну безпідставно, це ніяк не було спровоковано. Це напад, який був виправданий лише імперською жадібністю Росії, що хоче підкорити собі державу й націю,
– сказав Дуда.
Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс сумнівається, що американський президент підтримає ініціативу Польщі щодо розміщення ядерної зброї у східній Європі.