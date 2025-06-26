Для підриву підтримки України Заходом: в ISW проаналізували, як Кремль використовує Медведєва

Кремль продовжує використовувати агресивну риторику заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва з метою підірвати підтримку України Заходом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Для чого Кремль використовує риторику Медведєва

Напередодні Медведєв заявив у соцмережах, зокрема англомовних, що Європейський Союз перетворюється на політизовану "русофобську організацію", яка "мріє про помсту Росії".

Крім цього, він звинуватив ЄС у перетворенні на мілітаризований блок, який становить таку ж значну загрозу для росії, як і НАТО, стверджуючи, що "Брюссель сьогодні є справжнім ворогом росії" через озброєння України. Медведєв заявив, що вступ України до складу Євросоюзу загрожуватиме Росії, і натякнув, що "Росія може знищити всю Україну, щоб запобігти цьому".

Кремль зазвичай використовує Медведєва для посилення провокаційної риторики, спрямованої на розпалювання паніки та страху серед західних лідерів, та на перешкоджання Заходу надавати допомогу Україні,

– пишуть аналітики.

В Інституті вивчення війни пишуть, що кремлівські чиновники та пов'язані з ними особи неодноразово поширювали наративи про те, що ЄС є, по суті, військовою організацією, подібною до НАТО.

Так, Кремль нещодавно "активував" Медведєва для прогнозування загроз розповсюдження ядерної зброї після ударів Штатами по ядерній програмі Ірану.

"Нещодавні коментарі Медведєва не є серйозним риторичним перегином, а радше продовженням інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на підрив підтримки України з боку Заходу", – підкреслили аналітики ISW.