Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Для чего Кремль использует риторику Медведева

Накануне Медведев заявил в соцсетях, в частности англоязычных, что Европейский Союз превращается в политизированную "русофобскую организацию", которая "мечтает о мести России".

Кроме этого, он обвинил ЕС в превращении в милитаризованный блок, который представляет такую же значительную угрозу для России, как и НАТО, утверждая, что "Брюссель сегодня является настоящим врагом России" из-за вооружения Украины. Медведев заявил, что вступление Украины в состав Евросоюза будет угрожать России, и намекнул, что "Россия может уничтожить всю Украину, чтобы предотвратить это".

Кремль обычно использует Медведева для усиления провокационной риторики, направленной на разжигание паники и страха среди западных лидеров, и на препятствование Западу оказывать помощь Украине,

– пишут аналитики.

В Институте изучения войны пишут, что кремлевские чиновники и связанные с ними лица неоднократно распространяли нарративы о том, что ЕС является, по сути, военной организацией, подобной НАТО.

Так, Кремль недавно "активировал" Медведева для прогнозирования угроз распространения ядерного оружия после ударов Штатами по ядерной программе Ирана.

"Недавние комментарии Медведева не является серьезным риторическим перегибом, а скорее продолжением информационной кампании Кремля, направленной на подрыв поддержки Украины со стороны Запада", – подчеркнули аналитики ISW.