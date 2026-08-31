Шпигуноманія замість держуправління: як параноя Путіна паралізує російську владу та економіку

Російська спецслужба ФСБ остаточно змінила пріоритет із боротьби з тероризмом на масовий пошук шпигунів і зрадників, поширивши контррозвідувальний контроль на всі сфери державного й економічного життя Росії. Це спричинило хвилю репресій серед чиновників і бізнесменів, а також призвело до системного паралічу ухвалення рішень і приховування реальних даних від Кремля.

Як повідомляє аналітичне видання Foreign Affairs, після початку повномасштабного вторгнення в Україну російський режим розгорнув безпрецедентну кампанію залякування власних еліт і громадян.

Масові арешти в міністерствах та топменеджменті

Замість звичних звинувачень у корупції чи економічних зловживаннях, спецслужби дедалі частіше інкримінують фігурантам державну зраду та шпигунство.

Масштаби переслідувань за статтею про держзраду зросли у десятки разів порівняно з довоєнним періодом. Якщо раніше в Росії фіксували від 10 до 15 таких справ на рік, то за перші місяці 2026 року суди винесли рекордну кількість вироків, ухваливши лише за один березень 48 рішень.

Під прицілом контррозвідувальних органів опинилися посадовці ключових відомств, зокрема Мінцифри, Міноборони, Міненерго та уряду Москви.

Показовим прикладом залякування бюрократів став арешт колишнього заступника міністра цифрового розвитку Максима Паршина, якого засудили до 9 років ув'язнення.

Силовий тиск поширився і на критичні галузі цивільної економіки, залучені до військових підрядів.

Наприкінці липня оперативники затримали заступника генерального директора та 2 топменеджерів компанії Газпром енергохолдинг, надіславши чіткий сигнал усій нафтогазовій індустрії.

Звинувачення у зраді та шпигунстві стали універсальним інструментом для приборкання будь-якої автономії чи ініціативи всередині системи,

– пояснюють аналітики видання.

Приховування статистики та втрата зв'язку з реальністю

Прагнучи уникнути переслідувань, російські державні структури, бізнес та наукові інституції масово засекречують будь-яку інформацію.

Росстат зупинив публікацію демографічних даних, відомостей про зарплати чиновників і лікарів, а понад 14 інших відомств повністю припинили оновлення базової статистики.

Тотальний страх і відсутність об'єктивної аналітики уже позначаються на ухваленні рішень на найвищому рівні.

Під час паливного дефіциту в анексованому Криму, коли бензин був наявний лише на кількох відсотках АЗС, Володимир Путін публічно запевняв про існування захищеної системи постачання, про реальний провал якої його навіть не наважилися поінформувати.

При цьому, сам очільник Кремля боїться не досягнути мінімальних цілей у війні. "Вони мене повісять", – саме так, за словами інсайдерів, Путін оцінює власні ризики у разі припинення війни без результатів.

Нагадаємо, раніше на нашому сайті повідомлялося, що через посилення цензури та санкційні обмеження російський телеком-сектор опинився під загрозою масштабного інфраструктурного колапсу після звинувачень ФСБ на адресу американського сервісу Cloudflare.