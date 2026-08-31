Как сообщает аналитическое издание Foreign Affairs, после начала полномасштабного вторжения в Украину российский режим развернул беспрецедентную кампанию запугивания собственных элит и граждан.

Массовые аресты в министерствах и среди топ-менеджмента

Вместо привычных обвинений в коррупции или экономических злоупотреблениях спецслужбы все чаще инкриминируют фигурантам государственную измену и шпионаж.

Масштабы преследований по статье о государственной измене выросли в десятки раз по сравнению с довоенным периодом. Если раньше в России фиксировалось от 10 до 15 таких дел в год, то за первые месяцы 2026 года суды вынесли рекордное количество приговоров, приняв только за один март 48 решений.

Под прицелом контрразведывательных органов оказались чиновники ключевых ведомств, в частности Минцифры, Минобороны, Минэнерго и правительства Москвы.

Показательным примером запугивания бюрократов стал арест бывшего заместителя министра цифрового развития Максима Паршина, которого приговорили к 9 годам лишения свободы.

Силовое давление распространилось и на критически важные отрасли гражданской экономики, вовлеченные в военные подряды.

В конце июля оперативники задержали заместителя генерального директора и двух топ-менеджеров компании "Газпром энергохолдинг", послав четкий сигнал всей нефтегазовой отрасли.

Обвинения в измене и шпионаже стали универсальным инструментом для подавления любой автономии или инициативы внутри системы,

– поясняют аналитики издания.

Сокрытие статистики и потеря связи с реальностью

Стремясь избежать преследований, российские государственные структуры, бизнес и научные учреждения массово засекречивают любую информацию.

Росстат приостановил публикацию демографических данных, сведений о зарплатах чиновников и врачей, а более 14 других ведомств полностью прекратили обновление базовой статистики.

Тотальный страх и отсутствие объективной аналитики уже сказываются на принятии решений на самом высоком уровне.

Во время топливного дефицита в аннексированном Крыму, когда бензин был в наличии лишь на нескольких процентах АЗС, Владимир Путин публично уверял в существовании защищенной системы поставок, о реальном провале которой ему даже не осмелились сообщить.

При этом сам глава Кремля боится не достичь минимальных целей в войне. "Они меня повесят", – так, по словам инсайдеров, Путин оценивает собственные риски в случае прекращения войны без результатов.

Напомним, ранее на нашем сайте сообщалось, что из-за усиления цензуры и санкционных ограничений российский телекоммуникационный сектор оказался под угрозой масштабного инфраструктурного коллапса после обвинений ФСБ в адрес американского сервиса Cloudflare.