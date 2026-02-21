У ЄС є рецепт, як змусити Путіна програти, – The Telegraph
- The Telegraph зазначає, що Європа може зупинити Путіна.
- Оглядач видання захоплюється Україною, але каже: Путіну вдається впливати на погляди в США.
До четвертих роковин повномасштабної війни на Заході міркують, як допомогти Україні – і як зробити так, щоб Путін не пішов далі. Рецепт є.
Про це повідомляє The Telegraph. Оглядач видання Чарльз Мур, який відвідує Україну щороку після вторгнення, розповів: бачив погіршення настроїв українців, але не крах їхньої волі.
Як Європа може зупинити Путіна?
The Telegraph підкреслює: попри риторику Путіна в стилі "діди воювали", війна проти України не стала для Росії повторенням Другої світової. За чотири роки війни – навіть якщо врахувати захоплення Криму в 2014 році – територіальні здобутки Росії значно менші.
Цей результат – ні, відсутність результату – настільки принизливий, що Путін вважає, що його єдиний шанс – це зберегти свою перегріту, інфляційну військову економіку та продовжувати боротьбу. Якби він зараз відступив, усі питання без відповідей навалилися б на нього вдома. Як ви допустили таку військову некомпетентність? Чому наші сини мали помирати? За що ми зазнали стількох санкцій і такого відтоку талантів і грошей? Що ви нам дали своїм підкоренням нашому давньому супротивнику, Китаю?
– перелічив журналіст.
Водночас Україна продемонструвала світові те, чого від неї не очікували. Вона стримувала світову ядерну державу, яку підтримувала інша ядерна держава (Китай). І, фактично не маючи флоту в звичному розумінні, змогла стримувати Чорноморський флот Росії.
Україна – єдина повністю європейська країна, яка брала участь у масштабній європейській війні з 1945 року. Вона стала найпотужнішою військовою державою на нашому континенті. (...) Україна є найвинахідливішою військовою державою сучасності. Поряд з нею Путін та його лейтенанти виглядають повільними та негнучкими,
– акцентує ЗМІ.
Проте оглядач підкреслив: Путіну вдається переконати Трампа в своїй правоті – принаймні нав'язати йому своє бачення війни в Україні.
"Путін досяг більшого успіху поза передовою, у війні іноземних поглядів. Його найважливіша перевага полягає в тому, що він знає, чого хоче, тоді як держави НАТО, які представляють демократії, мають досить розпливчасті цілі, суперечливий електоральний тиск і коротку тривалість концентрації уваги", – написав Чарльз Мур.
Але є і позитив: росіяни мають грізних ворогів в особі Польщі, країн Балтії і Скандинавії. У Великій Британії колишні керівники оборонних відомств закликали Стармера до переозброєння, "щоб запобігти європейській війні".
Згідно з новими домовленостями, Пріоритетний перелік потреб України (PURL) дозволяє європейським країнам – членам НАТО закуповувати та передавати Україні необхідне обладнання з Америки, яке Європа наразі не виробляємо самостійно. У наших силах змусити Росію програти, без ще чотирьох років кровопролиття,
– висловив упевненість оглядач The Telegraph.
Що таке PURL? У програмі Prioritized Ukraine Requirements List беруть участь декілька країн. Ініціативу започаткували США та НАТО. Америка постачає озброєння та обладнання, а фінансують це члени та партнери Альянсу.
Що менше російських солдатів, то менше можливостей у ворога воювати
Генерал армії США у відставці Девід Петреус у розмові з 24 Каналом заявив: рано чи пізно російські родини відмовляться відправляти своїх синів на фронт. І великі "підйомні" тут уже не допоможуть. Саме цього і боїться Путін.