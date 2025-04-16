Майже кожен п’ятий словак хоче перемоги Росії у війні проти України, – опитування

Майже кожен п’ятий житель Словаччини вважає, що Росія має перемогти у війні проти України. Лише третина опитаних хоче перемоги Києва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на результати опитування громадської думки, проведеного компанією Ipsos для незалежної організації Central European Digital Media Observatory (CEDMO), які опублікували Denník N.

Дивіться також "Ніхто не може вказувати мені": Фіцо з обуренням висловився щодо поради Каллас не їхати у Москву

Яка підтримка України у Словаччині

Згідно з результатами опитування, понад 18% громадян Словаччини виступають за перемогу Росії у війні проти України. Натомість лише третина респондентів хоче, щоб перемогла саме Україна.

Ще 33% опитаних хочуть, щоб війна завершилася тимчасовим миром – без перемоги жодної зі сторін.

Понад 16% учасників опитування зізналися, що не знають або їм байдуже, яким буде фінал конфлікту.

Яка підтримка України серед політичних партій Словаччини

Найменше підтримки Україна має серед виборців правлячої партії Smer, яку очолює прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо. Лише 3% з них хочуть перемоги Києва, тоді як 43% – бажають перемоги Москви.

Серед виборців позапарламентського руху "Республіка" Росію підтримують 44%, тоді як Україну – тільки 6%.

Аналогічна картина спостерігається й з коаліційною Словацькою національною партією. 31% її виборців підтримують перемогу Росії, лише 4% – України. Водночас виборці коаліційної партії "Голос" дещо більше підтримують Україну – 27% за її перемогу проти 14% на користь Росії.

Найвищий рівень підтримки України фіксується серед виборців опозиційного руху "Прогресивна Словаччина" (75%) та позапарламентської партії "Демократи" на чолі з ексміністром оборони Ярославом Надем (63%). Тільки 4% виборців "Демократів" і 1% виборців "Прогресивної Словаччини" бажають перемоги Росії.

Серед виборців Християнсько-демократичного руху 53% підтримують Україну, і лише 4% — Росію. У партії "Свобода і солідарність" (SaS) 50% виступають за Україну, 4% – за Росію. 47% виборців Словацького руху підтримують Україну.

Водночас лише 7% молоді у віці 16 – 24 років підтримують перемогу Росії, тоді як у віковій групі 35 – 44 років таких уже 18%, у категорії 55 – 64 – 20%, а серед людей віком старше 65 років — аж 26%.

Нагадаємо, що парламент Словаччини відхилив проєкт резолюції, що закликав Росію вивести свої війська з України та засуджував російські удари по Кривому Рогу і Сумах. Відомо, що пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал.