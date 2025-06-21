На тлі чуток про можливий наступ Росії на НАТО: для чого Келлог міг зустрітися з Лукашенком

Кіт Келлог прибув до Білорусі з офіційним візитом. Ймовірно, під час зустрічі з Олександром Лукашенком обговорюватимуться ключові питання, пов'язані з безпекою.

Кандидат історичних наук, аналітик "Детектор медіа" Єгор Брайлян в ефірі 24 Каналу розповів, що, ймовірно, візит Кіта Келлога до Білорусі пов'язаний із прагненням США зрозуміти, наскільки Росія готова до подальшої агресії проти країн НАТО.

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Для чого Келлог у Білорусі

Адже Білорусь традиційно розглядається як плацдарм для наступу на Балтійські країни та Польщу. Крім того, Келлога, ймовірно, цікавить ситуація на північному кордоні України з Білоруссю.

Ми бачимо, що може бути якийсь новий потенційний наступ Росії. Ми бачимо наступ Росії на Курщину з території Росії. Я думаю, що якраз Келлог поїхав туди, щоб з'ясувати ситуацію на місці,

– сказав Єгор Брайлян.

Він також зазначив, що Олександр Лукашенко досі утримує владу, хоча практично всі ключові рішення в Білорусі ухвалюються під контролем російських спецслужб. Після фальсифікації виборів у 2020 році Лукашенко став самопроголошеним диктатором.

Брайлян додав, що нині Лукашенко фактично перебуває в політичній залежності від волі Владіміра Путіна. Водночас, за його словами, малоймовірно, що Келлог повернеться до Вашингтона з конкретним рішенням – цей візит радше варто розглядати як ознайомчу поїздку з метою оцінити ситуацію в Білорусі.