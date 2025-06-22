В Ємені заявили, що вступлять у війну на Близькому Сході
- Ємен заявив про готовність вступити у війну на Близькому Сході після ударів США по ядерних об'єктах Ірану.
- Збройні сили Ємену попереджали про націлення на американські військові кораблі у разі втручання США.
Ємен заявив, що вступить у війну на Близькому Сході після атаки Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану у Натанзі, Ісфахані та Фордо.
Про це йдеться у повідомленні Збройних сил Ємену у соцмережі Х, яке оприлюднили у неділю, 22 червня, передає 24 Канал.
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Що заявили в Ємені
Ємен після нічних ударів США по Ірану заявили про готовність вступити у війну.
Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі якомога далі від наших територіальних вод,
– ідеться у повідомленні.
Напередодні там попереджали, що у разі втручання США в атаку та агресію Ізраїлю проти Ірану, їхні війська націляться на американські військові кораблі у Червоному морі та закриють Баб-ель-Мандебську прото́ку.
Нагадаємо, у ніч на 22 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. За словами американського президента Дональда Трампа, іранську ядерну програму знищено, в Тегерані це заперечують і готують відповідь.