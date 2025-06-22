В Ємені заявили, що вступлять у війну на Близькому Сході

Ємен заявив, що вступить у війну на Близькому Сході після атаки Сполучених Штатів по ядерних об’єктах Ірану у Натанзі, Ісфахані та Фордо.

Про це йдеться у повідомленні Збройних сил Ємену у соцмережі Х, яке оприлюднили у неділю, 22 червня, передає 24 Канал.

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Що заявили в Ємені

Ємен після нічних ударів США по Ірану заявили про готовність вступити у війну.

Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі якомога далі від наших територіальних вод,

– ідеться у повідомленні.

Напередодні там попереджали, що у разі втручання США в атаку та агресію Ізраїлю проти Ірану, їхні війська націляться на американські військові кораблі у Червоному морі та закриють Баб-ель-Мандебську прото́ку.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. За словами американського президента Дональда Трампа, іранську ядерну програму знищено, в Тегерані це заперечують і готують відповідь.