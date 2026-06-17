Європа хоче активніше долучитися до мирних переговорів щодо України: що вирішили на саміті

Європейський Союз заявив про готовність активніше долучитися до мирного врегулювання війни Росії проти України. Лідери країн-членів наголошують, що Європа має відігравати ключову роль у майбутньому переговорному процесі та захищати власні інтереси безпеки.

Крім того, Брюссель підтвердив намір продовжувати політичну, фінансову та військову підтримку Києва. Про це йдеться в проєкті висновків саміту 18 – 19 червня, що опинився в розпорядженні "Радіо Свобода".

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Як ЄС хоче посилити свою роль у мирному процесі?

У документі наголошується, що активніша роль Європи відповідає закріпленій в установчих договорах меті Євросоюзу щодо сприяння миру та стабільності.

У проєкті рішення окремо підкреслюється, що ЄС повинен бути одним із головних учасників будь-якого майбутнього врегулювання війни. Європейські лідери переконані, що питання безпеки континенту безпосередньо пов'язане з результатом російсько-української війни, а тому їхня роль у переговорах має бути значно ширшою, ніж лише підтримка Києва.

Там також висловлюють занепокоєння посиленням російських атак на українські міста та цивільну інфраструктуру. Особливу увагу приділено нещодавнім ударам по Києву, зокрема пошкодженню об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО – Києво-Печерської лаври.

Європейська рада рішуче засуджує повторні порушення повітряного простору й територіальних вод держав-членів та наголошує, що Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї ескалаційної поведінки та подальших військових дій,

– зазначено у проєкті декларації.

Крім того, Брюссель закликає Москву негайно припинити вогонь та долучитися до змістовних переговорів щодо завершення війни.

Євросоюз продовжить надавати Україні політичну, військову та фінансову допомогу стільки, скільки буде потрібно. Лідери також очікують на перший транш нової кредитної програми для України обсягом 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки, який планують виділити вже до кінця червня.

Водночас Брюссель наголошує на важливості продовження реформ, зміцнення верховенства права та виконання Україною взятих на себе зобов'язань.

Однією з ключових тем саміту стане подальше просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Лідери ЄС привітали офіційний початок переговорів щодо вступу України до блоку та заявили про готовність відкривати нові переговорні кластери в міру виконання Києвом необхідних критеріїв.

Подальший рух України до членства відбуватиметься за принципом merit-based approach – тобто відповідно до конкретних результатів та виконаних реформ. За інформацією дипломатичних джерел, цього разу висновки щодо України можуть підтримати всі 27 держав-членів ЄС.

Це стане першим випадком за тривалий час після того, як нова влада Угорщини відмовилася від блокування спільних рішень щодо України.

На якому етапі зараз перебуває процес вступу України до ЄС?

Рада Європейського Союзу розпочала офіційну підготовку до відкриття нових переговорних кластерів для України та Молдови на шляху до членства в ЄС.

Робоча група з питань розширення 17 червня взялася за розгляд результатів скринінгу кластерів 2, 3, 4, 5 та 6. Йдеться про наступний етап після відкриття першого кластера "Основи", переговори щодо якого стартували раніше цього тижня.

У процесі беруть участь експерти всіх 27 держав-членів Євросоюзу. Наступним кроком стане оцінка результатів скринінгу та їхнє затвердження Комітетом постійних представників ЄС.

Очікується, що відповідні обговорення можуть розпочатися вже наступного тижня. Після цього держави-члени мають погодити спільну позицію ЄС щодо кожного кластера, яка міститиме перелік необхідних реформ для України.

Саме затвердження цих документів стане фінальним етапом перед офіційним відкриттям нових переговорних кластерів у межах процесу вступу України до Європейського Союзу.