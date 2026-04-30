ЄС не підтримує прискорений вступ України, але обговорює альтернативні формати, – Politico

У Євросоюзі готують пакет тимчасових переваг для України, покликаний наблизити її до інтеграції з блоком на тлі відкладеного питання повноправного членства.

Про це пише Politico.

Як Євросоюз може допомогти Україні зі вступом?

За даними дипломатів, обговорюється розширення доступу України до внутрішнього ринку ЄС, а також активніше залучення до програм і окремих інституцій Союзу. Ці кроки розглядаються як проміжний варіант, поки Київ продовжує виконувати необхідні реформи.

Ідея сформувалася після березневих переговорів між країнами ЄС, під час яких пропозиції щодо пришвидшеного вступу України не отримали підтримки. Водночас у Брюсселі шукають спосіб запропонувати Києву відчутний прогрес уже зараз, щоб зберегти політичну динаміку та підтримку всередині країни.

Серед варіантів – поступове включення України до окремих секторів єдиного ринку, участь у фінансових механізмах і політичних форматах ЄС ще до офіційного вступу. Один із дипломатів описав цю модель як "прискорену поетапну інтеграцію".

Німеччина та Франція, обидва сильні прихильники України, але насторожено ставляться до поспішного процесу вступу. Минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що негайне членство України в ЄС, "звичайно, неможливе", але припустив, що Києву можна запропонувати "участь у Європейських радах без права голосу", а також участь у вибраних форматах з іншими установами, такими як парламент.

Як вступ можуть зробити поетапним?

Окремо обговорюється можливість надання Україні спеціального статусу, який би підтверджував незворотність її курсу на членство. Подібний підхід раніше застосовували до держав, які вже підписали угоди про приєднання, але ще не завершили процедуру ратифікації.

Українська сторона наполягає на конкретних економічних кроках, зокрема на поетапному доступі до ринку ЄС залежно від прогресу реформ, участі в промислових ініціативах та укладенні угод, що спрощують торгівлю. Зокрема йдеться про взаємне визнання стандартів продукції, що дозволить зменшити бар’єри для експорту. Окремі комісії можуть провести щодо таких секторів, як виробництво транспортних засобів, сталь і хімічна промисловість.

Попри політичну підтримку України, у ЄС визнають, що процес повноправного вступу залишатиметься тривалим. Жодна країна не приєднувала до ЄС з 2013 року після Хорватії.

Поразка Віктора Орбана в Угорщині розблокувала для України можливість відкрити переговірні кластери. Навіть якщо Україні вдасться закрити всі розділи переговорів до 2027 року, то вступ все ще потребуватися підтримки усіх 27 членів ЄС.

Дипломати підкреслюють, що жодні корострокові угоди не замінять повноцінного членства.

Повернення до нормального процесу вступу, включаючи відкриття всіх кластерів як для України, так і для Молдови без подальших зволікань, є нашим головним пріоритетом,

– сказав неназваний дипломат ЄС.

