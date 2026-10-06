ЄС готує жорсткіші правила для російських дипломатів, – ЗМІ

Країни Європейського Союзу обговорюють можливість посилити обмеження та перевірки щодо російських дипломатів на тлі хвилі гібридних атак у Європі, які західні уряди та спецслужби пов'язують з Росією.

Ідеться про посилення контролю за пересуванням російських дипломатів між країнами ЄС, щоб уникнути використання Росією дипломатичного статусу для гібридних операцій і диверсій, повідомляє Euronews.

Які обмеження хочуть запровадити?

Від січня 2026 року російські дипломати, які перебувають у країнах ЄС, повинні повідомляти про намір поїхати до іншої держави-члена або проїхати через неї транзитом щонайменше за 24 години до в'їзду.

Правило стосується дипломатів і консульських працівників усіх рангів, зокрема послів, адміністративного та технічного персоналу, що обслуговує працівників і членів їхніх сімей.

Водночас сама система повідомлення не забороняє дипломатам пересуватися територією ЄС.

Країни-члени можуть запроваджувати жорсткіший режим, за якого російський дипломат повинен отримати дозвіл на транзит. Якщо країна відмовляє, перетин її території стає неможливим. Наразі таку процедуру застосовують лише дві держави.

У Єврокомісії наголошують, що механізм діє лише з січня, тому досвід його застосування поки обмежений.

Чому ЄС знову взявся за російських дипломатів

Останніми місяцями у Європі почастішали інциденти, які пов'язують із російською гібридною діяльністю. Серед них – підозрюваний підпал на об'єкті оборонної компанії в Естонії та виявлення нерозірваного дрона в аеропорту Лейпцига у Німеччині.

ЄС назвав подібні інциденти спробами російської гібридної війни та диверсій, що проявляються в атаках на критичну інфраструктуру, інформаційних операціях і порушеннях повітряного простору.

ЄС має намір піти далі

Перший механізм контролю за пересуванням російських дипломатів ЄС запровадив у межах 19-го пакета санкцій.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявляла, що ЄС може ще більше обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. Серед заходів вона називала заборону видачі віз колишнім російським військовослужбовцям та перегляд правил видачі туристичних віз громадянам Росії.

Раніше ми писали, що Угорщина вирішила вислати 10 російських дипломатів. Будапешт заявив, що їхня діяльність була неприйнятною відповідно до Віденської конвенції. Україна тоді підтримала цей захід.

Раніше про зростання російських гібридних атак повідомляли й на 24 Каналі. Зокрема, данська військова розвідка заявляла, що Москва може найближчими місяцями нарощувати диверсії та кібератаки проти країн Європи.