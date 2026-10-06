Речь идет об усилении контроля за передвижением российских дипломатов между странами ЕС, чтобы избежать использования Россией дипломатического статуса для гибридных операций и диверсий, сообщает Euronews.

Какие ограничения хотят ввести

С января 2026 года российские дипломаты, находящиеся в странах ЕС, должны сообщать о намерении поехать в другое государство-член или проехать через него транзитом не позднее чем за 24 часа до въезда.

Правило касается дипломатов и консульских сотрудников всех рангов, в частности послов, административного и технического персонала, обслуживающего персонала и членов их семей.

В то же время сама система уведомления не запрещает дипломатам передвигаться по территории ЕС.

Страны-члены могут вводить более жесткий режим, при котором российский дипломат должен получить разрешение на транзит. Если страна отказывает, пересечение ее территории становится невозможным. На данный момент такую процедуру применяют лишь два государства.

В Еврокомиссии отмечают, что механизм действует лишь с января, поэтому опыт его применения пока ограничен.

Почему ЕС вновь взялся за российских дипломатов

В последние месяцы в Европе участились инциденты, которые связывают с российской гибридной деятельностью. Среди них – предполагаемый поджог на объекте оборонной компании в Эстонии и обнаружение неразорвавшегося дрона в аэропорту Лейпцига в Германии.

ЕС назвал подобные инциденты попытками российской гибридной войны и диверсий, проявляющимися в атаках на критическую инфраструктуру, информационных операциях и нарушениях воздушного пространства.

ЕС намеревается пойти дальше

Первый механизм контроля за передвижением российских дипломатов ЕС ввел в рамках 19-го пакета санкций.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявляла, что ЕС может еще больше ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Среди мер она называла запрет на выдачу виз бывшим российским военнослужащим и пересмотр правил выдачи туристических виз гражданам России.

Ранее мы писали, что Венгрия приняла решение выслать 10 российских дипломатов. Будапешт заявил, что их деятельность была недопустимой в соответствии с Венской конвенцией. Украина тогда поддержала эту меру.

Ранее о росте российских гибридных атак сообщали и на 24 Канале. В частности, датская военная разведка заявляла, что Москва может в ближайшие месяцы активизировать диверсии и кибератаки против стран Европы.