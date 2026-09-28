О проведении первых консультаций объявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам заседания Рады ЕС в Брюсселе.

О чем говорили в ЕС?

Обсуждение инициативы по созданию чрезвычайного протокола безопасности для отражения гибридных атак России было предварительным, однако по его итогам было принято решение продолжить работу на различных дипломатических и политических уровнях.

Предложенная инициатива призвана расширить имеющийся инструментарий блока и существенно дополнить действие статьи 42.7 Договора о Европейском Союзе.

У министров появилась первая возможность обменяться мнениями относительно идеи нового чрезвычайного протокола безопасности. Такой механизм обеспечил бы координацию для реагирования на атаки в "серой зоне" и дополнил бы нынешнюю статью 42.7,

– отметила Кая Каллас.

Усиление координации в "серой зоне"

Разработка нового протокола стала ответом на существенное увеличение враждебных действий, которые не подпадают под классификацию прямого вооруженного нападения. Среди главных вызовов дипломаты называют регулярные попытки диверсий на объектах критической инфраструктуры, целенаправленные поджоги и провокационные нарушения воздушного пространства стран ЕС.

Глава дипломатического ведомства ЕС подчеркнула, что существующие санкционные ограничения против виновных и систематическая высылка российских дипломатов дают ощутимые результаты, но ситуация с безопасностью требует дополнительных шагов.

Со стороны ЕС санкции против виновных и высылка российских дипломатов дают результаты, но нам нужно подумать, что еще мы можем сделать. И, конечно, стоит подчеркнуть, что это дополняет механизмы НАТО и обеспечивает ЕС более решительный ответ на гибридные атаки России,

– подчеркнула верховный представитель.

По имеющейся информации, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с Каей Каллас готовят более широкую стратегию безопасности. Этот документ должен официально определить Россию в качестве главной угрозы для Евросоюза и синхронизировать действия блока с механизмами статьи 4 Договора НАТО.

Пробелы в европейской системе обороны

Напомним, ранее на нашем сайте сообщалось, что, по данным Европейского оборонного агентства, нынешние планы стран блока пока не позволяют полностью устранить критические пробелы в сферах противовоздушной обороны, сухопутных сил, боеприпасов и беспилотников.

Оценка оборонных возможностей свидетельствует о необходимости существенно ускорить темпы развития оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, датская военная разведка ранее предупредила о высокой вероятности дальнейшей эскалации гибридного давления со стороны Москвы, в частности посредством кибератак и диверсионной деятельности.