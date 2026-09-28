Про проведення перших консультацій оголосила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас за підсумками засідання Ради ЄС у Брюсселі.

Про що говорили в ЄС?

Обговорення ініціативи створення надзвичайного протоколу безпеки для відсічі гібридних атак Росії було попереднім, проте за його результатами ухвалено рішення продовжити роботу на різних дипломатичних та політичних рівнях.

Запропонована ініціатива має розширити наявний інструментарій блоку та суттєво доповнити дію статті 42.7 Договору про Європейський Союз.

Міністри мали першу можливість обмінятися думками щодо ідеї нового надзвичайного протоколу безпеки. Такий механізм забезпечив би координацію для реагування на атаки в сірій зоні та доповнив би нинішню статтю 42.7,

– зазначила Кая Каллас.

Посилення координації у сірій зоні

Розробка нового протоколу стала відповіддю на суттєве збільшення ворожих дій, які не підпадають під класифікацію прямого збройного нападу. Серед головних викликів дипломати називають регулярні спроби диверсій на об'єктах критичної інфраструктури, цілеспрямовані підпали та провокаційні порушення повітряного простору країн ЄС.

Головна дипломатка ЄС наголосила, що наявні санкційні обмеження проти винуватців та системне вислання російських дипломатів дають відчутні результати, але безпекова ситуація вимагає додаткових кроків.

З боку ЄС санкції проти винуватців та вислання російських дипломатів дають результати, але нам потрібно подумати, що ще ми можемо зробити. І звичайно, варто наголосити, це доповнює механізми НАТО та забезпечує ЄС більш рішучою відповіддю на гібридні атаки Росії,

– підкреслила висока представниця.

За наявною інформацією, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із Каєю Каллас готують ширшу безпекову стратегію. Цей документ має офіційно визначити Росію головною загрозою для Євросоюзу та синхронізувати дії блоку із механізмами статті 4 Договору НАТО.

Прогалини у європейській системі оборони

Нагадаємо, раніше на нашому сайті повідомлялося, що за даними Європейського оборонного агентства, нинішні плани країн блоку поки не дозволяють повністю закрити критичні прогалини у сферах протиповітряної оборони, сухопутних сил, боєприпасів та безпілотників.

Оцінка оборонних спроможностей свідчить про необхідність суттєво прискорити темпи розбудови оборонно-промислового комплексу.

Окрім того, данська військова розвідка раніше попередила про високу ймовірність подальшої ескалації гібридного тиску з боку Москви, зокрема через кібератаки та диверсійну діяльність.