Об этом сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан.

Почему Венгрия решила выслать дипломатов?

Страна объявила о высылке десяти российских дипломатов. По ее словам, сотрудники дипломатической миссии занимались деятельностью, которая, согласно Венской конвенции, является недопустимой для дипломата. В то же время чиновница подчеркнула, что этот шаг не означает разрыва дипломатических отношений с Россией.

Венгерская сторона прибегла к персональным ограничениям в отношении российских дипломатов на фоне общей обеспокоенности европейских государств рисками для безопасности. Указанные сотрудники дипломатической миссии будут вынуждены покинуть территорию страны в установленные сроки из-за нарушения дипломатического статуса.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что решение выдворить из страны 10 российских дипломатов направлено на защиту суверенитета Венгрии.

Как отреагировали в России на такое решение?

В ответ российский МИД подтвердил, что Москва готовит ответные меры. Представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что реакция на решение Будапешта будет "жесткой и болезненной", однако конкретных мер Россия пока не объявила.

Россия ответит на высылку 10 дипломатов,

– отметили в МИД России.

Что говорят в Украине о решении Будапешта?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал решение Венгрии выслать 10 российских дипломатов, назвав его своевременным и важным для безопасности страны и Европы в целом. По его словам, чем меньше российских дипломатов будет работать в ЕС, тем меньше возможностей для диверсий, дезинформации и провокаций.

Сибига также призвал Европу усилить другие меры против российского влияния, в частности, запретить въезд российским военным, максимально ограничить выдачу виз гражданам России и закрыть так называемые "российские дома".

Напомним, президент Румынии Никушор Дан заявил о решении закрыть генеральное консульство России в Констанце и объявить российского генконсула персоной нон грата. Причиной стал удар российского беспилотника по многоэтажке в городе Галац 29 мая, в результате которого пострадали два гражданина Румынии.

Президент подчеркнул, что ответственность за инцидент лежит на России, продолжающей агрессию против Украины.