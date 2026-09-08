Про це повідомила очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан.

Чому Угорщина вирішила вислати дипломатів?

Країна оголосила про вислання десятьох російських дипломатів. За її словами, співробітники дипмісії займалися діяльністю, яка на основі Віденської конвенції є недопустимою для дипломата. Водночас посадовиця підкреслила, що цей крок не означає розриву дипломатичних відносин із Росією.

Угорська сторона вдалася до персональних обмежень щодо дипломатів Росії на тлі загального занепокоєння європейських держав безпековими ризиками. Зазначені співробітники дипмісії змушені будуть залишити територію країни у визначені терміни через порушення дипломатичного статусу.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що рішення видворити з країни 10 російських дипломатів спрямоване на захист суверенітету Угорщини.

Як відреагували в Росії на таке рішення?

У відповідь російське МЗС підтвердило, що Москва готує заходи у відповідь. Речниця російського відомства Марія Захарова заявила, що реакція на рішення Будапешта буде "жорсткою та болючою", однак конкретних заходів Росія поки не оголосила.

Росія відповість на висилку 10 дипломатів,

– зазначили в МЗС Росії.

Що кажуть в Україні про рішення Будапешта?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав рішення Угорщини вислати 10 російських дипломатів, назвавши його своєчасним і важливим для безпеки країни та Європи загалом. За його словами, чим менше російських дипломатів працюватиме в ЄС, тим менше буде можливостей для диверсій, дезінформації та провокацій.

Сибіга також закликав Європу посилити інші заходи проти російського впливу, зокрема заборонити в'їзд російським військовим, максимально обмежити видачу віз громадянам Росії та закрити так звані "російські будинки".

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан заявив про рішення закрити генеральне консульство Росії в Констанці та оголосити російського генконсула персоною нон ґрата. Причиною став удар російського безпілотника по багатоповерхівці в місті Галац 29 травня, унаслідок якого постраждали двоє громадян Румунії.

Президент наголосив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії, яка продовжує агресію проти України.